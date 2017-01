Victor Ponta despre "gaura" din buget

Fostul premier Victor Ponta susține, după declarațiile liderului PSD Liviu Dragnea privind descoperirea unei găuri de 10 miliarde de lei în buget, că el a atras atenția că există o "gaură din ce în ce mai mare" în bugetul țării, iar printre cauze acesta enumeră "trădarea gigantică de la Fondurile Europene".

"Tot anul 2016 și eu și Gelu Diaconu ( fostul șef ANAF) am atras atenția, cu cifre și date concrete, că există o gaură din ce în ce mai mare în bugetul țării! Se pare că am avut dreptate!

Cauzele principale - trădarea gigantică de la Fondurile Europene ( când România nu a mai luat niciun ban ca să rămână disponibili pentru alte cheltuieli ale Comisiei Europene); decapitarea conducerii și aducerea la șefia ANAF a unor oameni controlați de multinaționale; paralizarea tuturor investițiilor publice centrale și locale "de frica DNA" !

Sigur că trebuie să răspundă Cioloș, Dragu, Ghinea, etc ! Dar să nu uităm cine, cum și de ce a adus la putere acest Guvern - KLAUS IOHANNIS!", a scris Ponta pe pagina sa de Facebook.