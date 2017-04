Venituri care scapă de impozitare

Draftul proiectului de lege care schimbă Codul fiscal în vederea introducerii impozitului pe venitul global, așa-numitul impozit pe gospodărie, scutește de obligații mai multe venituri, precum ajutoarele pentru dispozitive medicale acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.

Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor amintite, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi finanţate din buget.

Neimpozabile

De asemenea, nu vor fi impozitate hrana acordată de angajatori angajaţilor, în cazul în care, potrivit legislaţiei în materie, este interzisă introducerea alimentelor în incinta unităţii; cazarea şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia persoanelor cu rol de reprezentare a intereselor publice, a angajaţilor consulari şi diplomatici care lucrează în afara ţării, în conformitate cu legislaţia în vigoare; contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislaţiei în vigoare; sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activităţi dependente desfăşurate la bordul navelor în apele internaţionale.

Excepții

Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere; costul telefoanelor, al abonamentelor telefonice şi convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării şi la momentul exercitării acestora; cheltuielile de transport și cazare primite de salariați pe perioada delegării/detașării în țară sau străinătate. Sunt discuții dacă drepturile de hrană acordate de angajatori angajaților, în conformitate cu legislația în vigoare, trebuie introduse la capitolul veniturilor neimpozabile.

Indemnizațiile, impozabile

Draftul proiectului de lege, aflat în discuție la Ministerul Finanțelor, arată că avantajele primite în bani şi/sau în natură imputate salariatului în cauză nu se impozitează. Totodată, indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, impozabile, primite pe perioada delegării în altă localitate, în România şi în străinătate, se consideră venituri aferente lunii în care se aprobă decontul. Indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, impozabile, primite pe perioada detaşării/deplasării, se consideră venituri aferente lunii în care sunt primite.

La nivelul Ministerului Finanțelor sunt în desfășurare, în acest moment, consultări pe tema realizării unui nou Cod economic, care va include o reformă a mecanismului de impozitare a veniturilor realizate de persoanele fizice. Conceptul de la care au plecat aceste consultări presupune, susțin reprezentanții Finanțelor, pe de o parte, încurajarea unor politici publice (cum ar fi sănătatea sau educația), prin acordarea de deductibilități fiscale. Pe de altă parte, scopul acestei noi abordări este combaterea evaziunii fiscale, prin încurajarea contribuabililor să ceară bonuri sau facturi fiscale, pe care să le folosească apoi pentru obținerea deducerilor menționate mai sus. Conform Finanțelor, este vorba despre o amplă modificare propusă, pe care o vor resimți cei mai mulți români.