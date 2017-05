Verdictul lui Iohannis în cazul "fraudării" prezidențialelor din 2009

Președintele Klaus Iohannis a susținut joi că, din punctul său de vedere, alegerile prezidențiale din 2009 nu au fost fraudate, persiflându-i pe politicienii care au dorit Comisia parlamentară de anchetă.

"După părerea mea, alegerile nu au fost fraudate, cum nici alte alegeri nu au fost fraudate, dar, cu siguranță, este un exercițiu democratic, nu neapărat important, dar interesant, ceea ce se întâmplă acum cu Comisia de verificare pentru alegerile din 2009", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Întrebat dacă în calitatea sa de premier propus la acea vreme s-ar prezenta la o audiere în Parlament, Iohannis a spus: "Numai că acum sunt președinte al României și am altă calitate. Nu aș avea niciun lucru interesant să le spun, fiindcă atunci am participat la campanie, nu am fost ceea ce se numește insider acolo, dar la niciun moment nu mi s-a părut că s-ar fi petrecut lucruri care nu sunt în regulă".

Chestionat despre întâlnirea din 2009 la care au participat Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea, președintele a precizat: "Eu nu am fost în acest cerc intern care s-a întâlnit și, cum nu am fost acolo, nu am ce comenta. (...) Eu cred că aceste lucruri vor fi lămurite de această comisie parlamentară".

Iohannis a mai spus că anumite persoane pot fi obligate prin lege să participe la audierile din Comisia parlamentară de anchetă, iar în cazul celor care nu pot fi obligate acestea pot face declarații dacă consideră că ajută în demersul găsirii adevărului.

Întrebat cu privire la oportunitatea acestei comisii în contextul existenței unei anchete penale, Klaus Iohannis a răspuns: "Vedeți la noi parlamentarii și în general politicienii, dacă nu prea au succes în demersurile de zi cu zi, găsesc tot felul de temeiuri pentru a se face interesanți și cred că așa putem să explicăm și această comisie''.