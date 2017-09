Verdictul Vestului: UE are și va avea mai multe viteze

Președintele Comisiei Europene a fost făcut una cu pământul în marile publicații occidentale după discursul său privind Starea Uniunii, în care a respins ideea Europei cu mai multe viteze și a promovat o viziune federalistă, cu aderarea esticilor la spațiul Schengen și zona euro. În schimb, discursul a fost salutat de liderii statelor din Europa Centrală și de Est. Liderii vestici, unii prinși în campanii electorale, nu au apreciat avântul lui Juncker, care îi pune în situația dificilă de a da explicații propriului electorat.

Problema extinderii zonei euro și a spațiului Schengen îi preocupă pe ziariștii de la Suddeutsche Zeitung. „Cu această inițiativă, Juncker contracarează planurile președintelui Franței, care susține o Uniune cu mai multe viteze. Și cancelarul Angela Merkel a vorbit despre acest plan. În schimb, Juncker vine cu viziunea unei uniuni care face noi pași către integrare.“

Căpitanul Juncker și nava sa cosmică UE

„Planurile lui Juncker sună mai degrabă a scenariu de groază“, scrie Die Welt, care observă că moneda euro a sporit decalajele dintre statele care au adoptat-o. „În această situație, euro trebuie să se extindă, a spus președintele Juncker, inclusiv în țări membre ca Bulgaria și România. Este atât de absurd, încât ne putem întreba pe ce navă cosmică și-au petrecut ultimii ani UE și căpitanul Juncker“, scrie Die Welt. Ziariștii germani nu sunt de acord nici cu aderarea României și Bulgariei la Schengen. „Oare trebuie extins spațiul Schengen pe fondul situației nerezolvate a refugiaților? Pe fondul împrumuturilor de miliarde de dolari ale Băncii Centrale Europene, trebuie oare extinsă zona euro? Dacă Europa este în cea mai profundă criză, chiar e nevoie de euro în și mai multe țări? Din nefericire, aceasta ar fi calea cea mai bună de a transforma un vis al Europei unite într-un coșmar nesfârșit.“

Estul va aduce probleme în zona euro

Cancelarul social-democrat al Austriei, Christian Kern, nu susține ideea lărgirii zonei euro și a spațiului Schengen, atât timp cât țările estice sunt marcate de evaziune fiscală și fac „dumping social“ în Vest. În plus, el nu îmbrățisează nici ideea ajutorului acordat esticilor pentru aderarea la euro, în special în formă financiară. „Dacă vreți, aceasta este o extindere a problemelor, nu un plus pentru cooperarea europeană. Cred că acest concept nu a fost studiat atent.“

Nici cotidianul britanic The Guardian, proeuropean cât o permite spiritul britanic, nu împărtășește „viziunea federalistă“ a lui Juncker, despre care spune că este „departe de realitate“. Viitorul zonei euro va fi decis de Germania și Franța, nu de Comisie, scrie The Guardian, iar pozițiile celor două țări rămân opuse. Apoi, „cel mai mare obstacol pentru planul lui Juncker vine din Europa Centrală, iar Juncker a evitat să vorbească despre situația statului de drept în Polonia și Ungaria. Autoritarismul este cea mai mare amenințare la adresa unității“, scrie The Guardian.

Președintele CE, trimis la psihiatru

Frankfurter Allkgemeine Zeitung este îngrijorat că Juncker își dorește ca funcția sa în fruntea Comisiei să fie atotputernică. „Care este consecința faptului că euro produce diferențe tot mai mari? Toate țările trebuie să intre în zona euro, că le place sau nu. (…) Care este consecința faptului că între statele membre au apărut conflicte în timpul crizei euro? Atunci, Comisia va avea un cuvânt de spus. Nu e de mirare că Juncker vrea un președinte al UE atotputernic.“

Nici liderii politici europeni nu l-au menajat pe Juncker. Abia ce și-a încheiat discursul, că premierul danez Lars Lokke Rasmussen a respins ideea unui superpreședinte al UE. „Să nu amestecăm rolurile și competențele“, a spus el. Premierul olandez Mark Rutte a fost și mai dur - el a spus că Juncker are o viziune „romantică“ și a adăugat că „oamenii care au viziuni trebuie să meargă la medic“, citându-l pe fostul cancelar Hemut Schmidt.

„Slavă Domnului că plecăm din UE“

În Marea Britanie, cotidianul conservator pro-Brexit The Telegraph scrie că discursul lui Juncker nu trebuie luat ca un proiect negociabil și că Martin Selmayr, șeful de cabinet al președintelui CE, le-a transmis diplomaților europeni că țările care își doresc să facă parte din „nucleul“ UE vor trebui să adopte moneda euro.

„Slavă Domnului că plecăm din UE“, titrează Daily Express, citându-l pe eurodeputatul eurosceptic Nigel Farage. „A fost cel mai deschis, onest și îngrijorător discurs pe care l-am auzit.“ „Nu ați înțeles nimic din Brexit“, este citat, mai departe, Farage, nemulțumit că președintele Comisiei își dorește să numească oameni nealeși de cetățeni în funcții puternice (un ministru de Finanțe al UE) și are planuri pentru o „Armată Europeană și o politică externă mai agresivă“. „Adevăratele partide democratice nu vor mai putea concura cu șanse egale“, a spus Farage.

Replica pentru Farage vine din Belgia, acolo unde De Standard scrie: „Nu mai dați banii UE extremiștilor antieuropeni“.

Estul, încântat de planurile lui Juncker

Desființat în Occident, președintele Jean-Claude Juncker este lăudat de liderii țărilor estice. Președintele României „salută ideea unui summit UE special la Sibiu, în martie 2019“. Premierul ceh, Bohuslav Sobotka, care se apropie de alegeri, a lăudat poziția lui Juncker împotriva diferenței calitative dintre alimentele comercializate în UE. „Sunt încântat că Juncker a susținut coeziunea membrilor din Est și Vest, precum și convergența în UE“, a spus Sobotka. Secretarul de stat slovac pentru afaceri europene a spus că „sprijină inițiativele pentru menținerea unității UE și promovarea proiectului european“. În contrast cu partenerii din Grupul de la Visegrad, ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, a spus pentru Reuters: „Nu împărtășesc abordarea că UE va fi mai puternică pe măsură ce va fi mai puțină suveranitate națională. E o fundătură“. Ungaria sprijină doar Armata Europeană, un proiect criticat de multe voci din NATO.