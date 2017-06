Vezi câți parlamentari au semnat moțiunea de cenzură

Moțiunea PSD - ALDE împotriva lui Sorin Grindeanu a fost semnată de 222 de parlamentari.

De la PSD, deputaţii Victor Ponta şi Alin Văcaru au refuzat să semneze. Unsprezece deputaţi PSD nu au fost prezenţi duminică, dar ar urma să semneze documentul.

„Majoritarea celor care nu au semnat nu au fost prezenţi, fiecare au vorbit cu mine, unii sunt plecaţi din ţară şi ajung în noaptea asta sau mâine, unii ajung marţi. Noi am fost interesaţi să avem numărul de semnături peste limita stabilită de Constituţie, iar cei cu care am vorbit am considerat necesar să nu le stric treburile astăzi. Noi stabilisem joi că depunem luni moţiunea de cenzură, aşa şi-au şi făcut programul majoritatea, am luat decizia ulterior de a o depune astăzi pentru a scurta timpul în care ne aflăm de incertitudine şi de lipsa practic a unui guvern care are efecte pe care nu ni le dorim”, a spus Liviu Dragnea.

Acesta a susţinut că „a mai gestionat o moţiune de cenzură, este important votul de miercuri care va fi masiv”.

„Am vorbit cu parlamentarii de la Iaşi, în bloc au semnat moţiunea”, a completat liderul PSD. De la ALDE, lipsesc trei semnături.

Pentru a trece, moțiunea are nevoie de 233 voturi.

Victor Ponta a susținut duminică că "mai mult de 14" parlamentari ai PSD nu vor vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu.

Astfel, întrebat duminică la Parlament câți parlamentari PSD a convins să nu voteze moțiunea, Ponta a răspuns: "Mai mult de 14. Atât contează. (...) Eu cred că niciun pesedist adevărat n-o să cheme alte partide să-i rezolve problemele interne".