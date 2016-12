Vicepremierul Ungariei: Am fost îngăduitori cu românii...

Vicepremierul ungar Zsolt Semjen spune că Ungaria ar fi trebuit "să dea cu pumnul în masă" mult mai devreme în relaţia cu România şi că întotdeauna partea ungară a fost îngăduitoare cu românii şi niciodată nu a exacerbat lucrurile, conform Digi 24, citată de News.ro.

"Dacă e să ne punem întrebarea dacă diplomaţia ungară are vreo responsabilitate în deteriorarea relaţiilor româno-ungare, trebuie să spun cu conştiinţa curată că nu are. Întodeauna am fost îngăduitori cu românii şi niciodată nu am exacerbat lucrurile. Dar acum am ajuns să fim puşi la zid. Eu cred că dacă ar fi să reproşăm ceva diplomaţiei ungare din orice punct de vedere, atunci ar fi că nu am dat cu pumnul în masă mai devreme”, a spus Zsolt Semjen.