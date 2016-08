Vîntu anunță că a recunoscut în fața procurorilor

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, cercetat pentru cumpărare de influență într-un nou dosar alături de Bogdan Olteanu, arată într-o postare pe pagina sa de Facebook că a recunoscut în fața procurorilor faptele prezentate în denunț. Vîntu își cere ironic scuze că, în ciuda extraselor de cont și a viramentelor prezentate în denunțul făcut de familia Ion și Ionut Eftime împotriva sa și a lui Bogdan Olteanu, nu a avut bărbăția să nege evidențele și a admis că firmele și conturile îi aparțin. De asemenea, acesta spune că a recunoscut că a fost vizitat de Bogdan Olteanu în Deltă și transmite un mesaj ironic și ziariștilor.

"Îmi cer iertare!

Îmi cer scuze că, în ciuda extraselor de cont și a viramentelor prezentate în denunțul făcut de familia Ion și Ionut Eftime împotriva mea și a lui Bogdan Olteanu, nu am avut bărbăția să neg evidențele și am admis că firmele și conturile îmi aparțin. Îmi cer scuze că, în ciuda declarațiilor a patru martori conform cărora Bogdan Olteanu m-a vizitat în Deltă, nu am avut bărbăția să neg în fața procurorilor acest lucru. Îmi cer scuze, de asemenea, pentru numărul uriaș de jurnaliști, moderatori și comentatori pe care i-am salarizat cu mult peste valoarea lor profesională sau umană, creându-le o imagine falsă vizavi de propriile persoane, astfel încât răzbunarea lor, perfect legitimă, a căpătat aspectul unei exorcizari în masă a unui corp cu sute de capete cuprins de convulsii epileptice și cu bale la guri; evident că nu mă refer la toți. Ultimii de la care îmi cer scuze sunt politicienii, pe care nu am avut bărbăția să-i devoalez, lăsându-i să se etaleze pe micile ecrane precum cavalerul Bayard cel „sans peur et sans reproche”, devenind astfel niște false călăuze pentru o masă uriașă, îndobitocită și dornică de sânge. Acest text nu este nici de justificare, nici de renunțare, este doar punerea la punct a celor ce și-au permis, fără să mă cunoască sau fără să cunoască ce s-a întâmplat cu adevarat, să emită judecăți de valoare asupra mea", a scris Vîntu duminică pe pagina sa de Facebook.