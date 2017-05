Vlad Niculescu: „Secretul este pasiunea“

Vlad Niculescu, student în ultimul an la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației de la Universitatea din București, face parte din echipa finalistă a competiției Microsoft Imagine Cup, care se va desfășura în iulie 2017. Echipa formată din Vlad Niculescu, Alexandra Ciobîcă și Andrei Isac a câștigat biletul către finală cu un proiect extrem de ingenios. Un soft care detectează și monitorizează depresia prin analiza vorbirii și a imaginilor preluate de la pacienți.

Vlad a căpătat această pasiune pentru tehnologie încă din anii copilăriei, iar părinții l-au susținut încă de la început. Primul sistem audio l-a construit la vârsta de 17 ani, iar ambiția sa de neclintit l-a împins către decizia ca după terminarea facultății în România să înceapă un master la o universitate de top din Elveția.

Discrepanțe între așteptări și oferte

Cotidianul: Povestește-ne câte ceva despre tine. Ești pasionat de la o vârstă fragedă de calculatoare sau totul a pornit de la ceva anume?

Vlad Niculescu: Am copilărit și am crescut în Petroșani până la terminarea liceului. De mic am avut calculator, însă niciodată nu am făcut exces. Ca și acum, pe atunci îmi plăceau foarte mult competițiile. Din gimnaziu până în clasa a IX-a am participat la 7 olimpiade naționale de matematică și fizică, reușind să ies în frunte la o mare parte din acestea. În partea a doua a liceului, mi-am descoperit pasiunea pentru electronică și programare. Pe atunci îmi doream să îmi cumpăr un nou sistem audio, însă tatăl meu mi-a spus: „De ce să cumperi unul, când poți construi tu unul mai bun?“. Și așa, cu puțin ajutor din partea tatălui meu, care de asemenea lucrează în acest domeniu, mi-am realizat primul proiect. De atunci, au urmat multe altele.

Există multe studii despre generația „Millennials“ care îi descriu pe acești tineri ca fiind egoiști, narcisiști, incapabili de a-și asuma responsabilitatea unui loc de muncă, au prea multe pretenții de la un angajator ori stau prea mult în fața calculatorului și cu telefonul în mână. Care este părerea ta?

Despre Millennials pot spune că problema majoră a studenților din zilele de astăzi este că nu sunt foarte bine orientați și organizați. Mulți merg la facultatea „X“ pentru că au auzit că, după absolvire, pot avea un salariu bănos. Aici apare confuzia majoră: nu o facultate te face să fii un bun inginer, medic sau avocat, ci cunoștințele pe care le deprinzi după terminarea facultății respective. Dacă ai mers la o facultate și ai tratat totul cu superficialitate, doar așteptând să o termini și să câștigi bine, asta nu se va întâmpla niciodată. De aici și discrepanța între așteptările studenților și oferta angajatorilor. Cred că secretul în a fi un absolvent de succes este pasiunea. Trebuie să alegi un domeniu care să îți placă, iar recompensa va veni mai târziu.

Vlad (stânga), alături de participanţi la Concursul Internaţional de Robotică din 2015

Premiul pentru cel mai bun hacker internațional

Care sunt gândurile tale pentru viitor?

Din primele zile ale studenției m-am întrebat: „Oare ce pot face ca să aflu mai multe? Să aprofundez într-un fel?“. Mi-am pus aceste întrebări pentru că am fost curios, am fost pasionat și determinat să ating performanța. Am găsit soluția în competiții, acestea fiind un vechi obicei de-al meu. Pe 15 octombrie 2015 am câștigat primul loc la Concursul Internațional de Robotică „Robochallenge“ din București, iar un an mai târziu, în februarie, am fost clasat în Top 10 la MakeMIT de la Massachusetts, și am luat „Premiul pentru cel mai bun hacker internațional“. Deja am fost admis la master în robotică la Institutul Federal de Tehnologie din Zurich, din Elveția, a cincea universitate din lume pe segmentul de tehnologie. Îmi doresc să văd ce înseamnă cercetarea la o universitate de top, dar nu sunt încă hotărât ce vreau să fac după ce termin acest master.

Au studenții români un viitor în țara lor?

Desigur că studenții români au un viitor aici. Totul e să vrei să faci ceva, să te zbați și să faci tot posibilul în a-ți atinge scopurile, nu să aștepți să vină cineva care să facă treaba în locul tău.

A existat vreun moment în care ai fi ales o altfel de meserie?

Nu cred că am fost vreodată atras de alt domeniu, dar asta pentru că părinții mei au știut mereu să mă sprijine și să mă îndrume spre pasiunea mea.

Andrei Isac, Alexandra Ciobîcă şi Vlad Niculescu la Microsoft Imagine Cup

Alexandra Ciobîcă este și ea studentă în an terminal la Facultatea de Inginerie și Limbi Străine de la Universitatea Politehnică din București, fiind colegă de facultate cu celălalt membru al echipei finaliste, Andrei Isac. Alexandra este din București și a lucrat deja în domeniu la firme din Capitală. Andrei Isac a fost coleg de liceu cu Vlad Niculescu la Colegiul Național „Mihai Eminescu“ din Petroșani și a luat drumul Bucureștiului pentru a studia ingineria la Universitatea Politehnică. La rândul său, a lucrat în domeniu și a fost cel care a venit cu ideea proiectului, pe care l-au dezvoltat ulterior toți trei.

„Andrei îmi spusese că și-a ales tema proiectului de licență: un algoritm pentru detecția depresiei. Mi-a plăcut ideea și m-am oferit să îl ajut și eu, având experiență cu tehnologiile necesare dezvoltării acestui proiect. După ceva timp de lucru ne-am întrebat: De ce să nu dezvoltăm un produs din această idee? Până la urmă, un algoritm este un algoritm și atât. Fără un scop nu are valoare. Așa ne-am propus să pornim la drum cu deTpression și să ajungem să ajutăm lumea“, ne-a povestit Vlad Niculescu.