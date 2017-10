Vosganian a dat din nou buzna în coteț

Deputatul ALDE Varujan Vosganian a revenit cu noi explicaţii după ce a făcut valuri cu declarația sa potrivit căreia statul pierde 50 de bani de fiecare dată când un român mănâncă un ou făcut de găina din propria curte.

„Nimeni nu spune că la țară nu trebuie să crești găini, dar e bine să aibă atâtea găini, încât să vândă ouăle și cu banii pe care îi ia să cumpere magiun de la cel care face magiun. Trebuie să ieșim din această capcană arhaică în care oamenii se izolează și trăiesc într-o cultură cronică a sărăciei”, a declarat Vosganian, prezent la Galaţi pentru lansarea unei cărţi de-ale sale.

Parlamentarul ALDE a stârnit indignare după ce a reclamat recent pe Facebook autoconsumul românilor, fenomen ce, în opinia lui, costă în fiecare an venituri bugetare de "multe miliarde de lei", pentru că "brazdele, cotețele, grădinile, stânele și atelierele din fundul curții produc produs intern brut, dar nu produc și impozite".

"Punguța cu doi bani...

Fiecare ou mâncat de la găina din curte „văduvește” bugetul de cincizeci de bani ! :)

Să presupunem că folosim, în demonstrația noastră, două găini ouătoare. Una dintre ele aparține unei ferme, cealaltă unui coteț. Oul fermierului va lua calea pieței și va fi vândut, în medie, cu 1 leu (pentru ouăle ecologice ceva mai mult, pentru celelalte ceva mai puțin). Oul gospodarului va trece direct din coteț în tigaie.

Oul vândut va aduce bugetului TVA, impozit pe profit și pe dividende, impozit pe salarii și contribuții la asigurările sociale. La asta se adaugă faptul că, la rândul lor, salariile și profiturile obținute din producția fermierului, din prestațiile angrosistului și din serviciile supermarketurilor reintră în circuit și generează iarăși impozite și taxe.

În schimb, oul din coteț, în drumul său spre tigaie, nu produce niciun ban.

La fel în ce privește roșiile din brazdele de acasă, magiunul din prunii din grădină, săpunul din grăsimile adunate peste an, pulovărele tricotate din lâna oilor de la stână etc. etc.

Toate acestea, cotețele, brazdele, grădinile, stânele și atelierele din fundul curții produc produs intern brut, dar nu produc și impozite. Producția din gospodăriile populației ajunge la peste 20% din PIB, fără să producă niciun leu impozit la stat. Doar ceva neglijabil, prin piețele țărănești.

Locuitorii din Danemarca, Franța și din alte țări care ajung la venituri bugetare în jur de 45% din PIB nu au găini în curte și nici nu amestecă în ceaun roșiile pentru bulion ori prunele pentru magiun.

Faptul că avem o atât de puternică înclinație spre autoconsum, și nu doar în ce privește alimentele, ne costă în fiecare an venituri bugetare de multe miliarde de lei”, a scris Vosganian pe contul său de pe rețeaua socială.