Ziua lui Miller la Control

Invitatul special al zilei în festivalul DokStation Music Documentary Film Festival este Daniel Miller, în Club Control, pentru un lecture însoțit de un DJ set.

Daniel Miller este fondatorul celebrei case de discuri Mute Records. În 1978, casa de discuri debutează cu single-ul „Warm Leatherette“, sub numele propriului proiect - The Normal. Miller a produs primele cinci albume ale trupei Depeche Mode și a semnat cu formații precum Erasure, Nick Cave & The Bad Seeds, Moby, Goldfrapp sau The Knife.

Deși preocupat de DJ-ing de foarte mulți ani, Daniel Miller a început să acorde o mai mare importanță acestei activități în urma unei invitații făcute de către Karl O’Connor, aka Regis, de a mixa în cadrul unui eveniment marca Sandwell District, în legendarul club berlinez Berghain. După acest gig, s-a reinstalat „microbul“ DJ-ing-ului, iar de atunci, Daniel Miller a putut fi întâlnit în mod constant în spatele pupitrului unor festivaluri precum Sonar, ENTER la Space și IMS în Ibiza, ADE din Amsterdam, Electron festival, LEAF festival în Londra, Culture Box din Copenhaga, Bootleg din Tel Aviv și multe altele.

Lecture-ul susținut de Miller va fi precedat de proiecția filmului „I Dream of Wires“ (2014), un film de Robert Fantinatto și Jason Amm. Documentarul cuprinde istoria, cu apariția, moartea și renașterea sintetizatorului modular, și interviuri cu peste 100 de muzicieni, inventatori și entuziaști, printre care Trent Reznor (Nine Inch Nails), Gary Numan, Vince Clarke (Erasure), Morton Subotnick, Chris Carter (Throbbing Gristle), Daniel Miller, Carl Craig, Flood, Cevin Key (Skinny Puppy), James Holden, Factory Floor, Legowelt, Clark, John Foxx and Bernie Krause, precum și producători de sintetizatoare, ca Doepfer, Modcan și Make Noise.

„I Dream of Wires“ explorează începuturile sintetizatoarelor modulare de la companiile de pionierat Moog Music Inc. și Buchla sau Associates, până în perioada în care aproape au dispărut, odată cu introducerea unor sintetizatoare digitale portabile, în anii ’80. Dar există o perioadă de reînviere și reinventare a sintetizatorului analog.

Povestea începe azi, la 19.00, cu proiecția „I Dream of Wires“, după care este programată prezentarea lui Miller și seria de muzici mixate.