Ziua Națională, într-o comună din România

Aproximativ 400 de oameni - copii, părinţi şi vârstnici - din comuna Măgurele, județul Prahova, au sărbătorit, joi, Ziua Naţională întinzând un tricolor lung de 400 de metri pe marginea drumului naţional 1 A Ploieşti - Cheia - Braşov, care străbate localitatea.

”În fiecare am am încercat să facem câte ceva deosebit de ziua noastră, a românilor. Într-un an am ieşit cu toţii cu steguleţe, în altul am avut invitaţi speciali. Anul acesta, stând de vorbă cu Titi Ghinea, un rapsod popular de la noi din comună care conduce un grup folcloric şi face şi costume populare, ne-am gândit să facem acest steag. Am cumpărat de la un magazin angro material, iar dânsul a făcut steagul”, a declarat pentru News.ro primarul comunei Măgurele, Vasile Diaconu.

Joi după-amiază, localnicii din Măgurele urmau să ducă steagul lung de 400 de metri la Ploieşti, unde manifestările dedicate zilei de 1 Decembrie se vor încheia cu retragerea cu torţe, eveniment care va avea loc pe principala arteră rutieră a oraşului.