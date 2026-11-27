Reuniunea specială a Consiliului European de la Bruxelles, dedicată Cadrului Financiar Multianual 2028–2034, s-a încheiat fără un acord, după ce șapte state membre au boicotat sesiunile de lucru organizate de președintele Consiliului European, Antonio Costa. Înaintea summitului, cele 17 state din grupul „Prietenii Coeziunii” i-au desemnat pe reprezentanții României și Italiei să le susțină interesele în etapele următoare ale negocierilor, programate să continue în luna decembrie.

Mandatul României și al Italiei în grupul „Prietenii Coeziunii”

Negocierile dintre liderii statelor membre ale Uniunii Europene privind bugetul multianual pentru perioada 2028–2034 s-au încheiat fără rezultat la Bruxelles, în urma divergențelor dintre statele care solicită reducerea cheltuielilor și statele care susțin menținerea alocărilor pentru coeziune, agricultură și apărare.

Înaintea deschiderii lucrărilor Consiliului European, reprezentanții celor 17 state membre reunite în grupul „Prietenii Coeziunii” au organizat o întâlnire de coordonare la Bruxelles. Formatul reunește țările care urmăresc menținerea fondurilor destinate reducerii decalajelor de dezvoltare dintre regiunile Uniunii Europene și protejarea bugetelor pentru coeziune și agricultură în raport cu propunerile de diminuare a plafoanelor financiare.

Mesajul președintelui Nicușor Dan

În cadrul reuniunii, România și Italia au primit mandatul de a reprezenta poziția comună a celor 17 state în rundele următoare de negociere din Consiliul European. Președintele României, Nicușor Dan, și prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, au fost desemnați să coordoneze reprezentarea grupului pe dosarul viitorului Cadru Financiar Multianual 2028–2034.

„În această dimineață, înaintea reuniunii Consiliului European, a avut loc discuția grupului «Prietenii Coeziunii», din care fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene. Grupul are ca obiectiv susținerea unei politici de coeziune puternice, cu resurse financiare adecvate, menite să contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare și la asigurarea unor oportunități echitabile pentru toate cele 17 state”, a anunțat președintele Nicușor Dan.

Șeful statului român a detaliat mandatul primit alături de prim-ministrul Italiei și obiectivele urmărite pentru dezvoltarea regiunilor României în cadrul negocierilor bugetare europene.

„În cadrul reuniunii, am fost desemnat, alături de prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, să reprezint interesele grupului «Prietenii Coeziunii» în următoarele etape ale negocierilor din cadrul Consiliului European privind viitorul buget UE pentru perioada 2028–2034. Voi susține cu fermitate un buget european care să țină cont de nevoile României, să ofere șanse reale de dezvoltare tuturor regiunilor și să asigure că țara noastră își poate continua parcursul de convergență și modernizare”, a precizat Nicușor Dan.

Pe parcursul serii, pe fondul evoluției discuțiilor de la Consiliul European, membrii grupului „Prietenii Coeziunii” s-au consultat cu privire la pașii următori, exprimând preocupări față de direcția negocierilor și față de propunerile de reducere a fondurilor destinate dezvoltării regionale și agriculturii.

Solicitările statelor „frugale”

Comisia Europeană a propus inițial un buget total de aproximativ 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028–2034. Înaintea reuniunii, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a înaintat un pachet de negociere care prevedea o reducere de 204 miliarde de euro față de propunerea Comisiei.

Propunerea a fost respinsă de grupul statelor frugale. În jurul orei 22:00, șapte state membre — Danemarca, Germania, Țările de Jos, Austria, Finlanda, Suedia și Belgia — au refuzat să participe la sesiunile de lucru pe grupuri restrânse organizate de Antonio Costa și au solicitat schimbarea modului de gestionare a negocierilor. Potrivit diplomaților europeni, statele „frugale” solicită reduceri suplimentare de aproximativ 40 de miliarde de euro, până la un nivel total al tăierilor de circa 250 de miliarde de euro.

Prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo, a confirmat poziția acestui grup de state privind dimensiunea reducerilor bugetare necesare pentru obținerea unui compromis.

„Nu suntem foarte departe unii de alții, dar acele soluții de ultim moment vor conta foarte mult”, a declarat Petteri Orpo.

Blocajul negocierilor privind bugetul UE

La finalul zilei, liderii din Danemarca, Țările de Jos, Italia, Ungaria și Belgia au criticat concluziile prezentate de Antonio Costa la încheierea reuniunii, arătând că nu s-au înregistrat progrese. Deși summitul fusese programat inițial pentru două zile, liderii au decis să încheie lucrările după prima zi și să reia negocierile la reuniunea Consiliului European din 17 decembrie.

De asemenea, statele baltice au contestat reducerea cu 39 de miliarde de euro a fondurilor destinate apărării din propunerea prezentată de Antonio Costa.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a arătat că țara sa alocă 5,4% din PIB pentru apărare și pierde 1,5% din PIB din cauza războiului, iar prim-ministrul Letoniei, Andris Kulbergs, a avertizat că diminuarea finanțării pentru apărarea europeană transmite un semnal eronat față de Rusia.

La rândul său, președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat că reducerile bugetare reprezintă o eroare în competiția economică a Uniunii Europene cu Statele Unite și China.

Cine sunt și ce vor state „frugale”

În negocierile pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, statele „frugale” – un bloc format din contributori neți precum Germania, Țările de Jos, Austria, Danemarca, Finlanda și Suedia – cer o disciplină fiscală strictă și o reducere masivă a cheltuielilor comunitare.

Aceste țări susțin că dimensiunea bugetului european trebuie să rămână sustenabilă pentru statele care suportă cea mai mare parte a finanțării, motiv pentru care solicită plafonarea contribuțiilor naționale la un nivel redus din Venitul Național Brut și operarea unor tăieri semnificative din proiectele de cheltuieli propuse de Comisia Europeană.

În viziunea lor, prioritizarea și eficientizarea banilor publici la nivel european sunt esențiale, iar păstrarea rabaturilor bugetare reprezintă o condiție necesară pentru a evita o povară fiscală disproporționată asupra contribuabililor proprii.

Acest grup de state se opune ferm oricăror mecanisme de îndatorare comună la nivel european, respingând categoric ideea emiterii de eurobonduri sau a contractării de noi împrumuturi colective în numele Uniunii.

Totodată, statele „frugale” insistă ca accesarea fondurilor europene să fie condiționată mult mai strict de implementarea unor reforme structurale concrete și de respectarea riguroasă a principiilor statului de drept.

Poziția Comisiei Europene. Ursula von der Leyen susține că s-au făcut progrese

După încheierea reuniunii, Antonio Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au susținut o conferință de presă de aproximativ 11 minute, în care au confirmat absența unui acord și au prezentat stadiul discuțiilor privind veniturile bugetare.

„În primul rând, în privința resurselor proprii. Am făcut progrese. Este o realizare a acestui ultim pachet de negociere. Și oferă o bază posibilă pentru a genera veniturile de care avem nevoie pentru următorul nostru buget. Taxa pe serviciile digitale întrunește un sprijin larg. Și văd perspective pentru un pachet de noi resurse proprii”, a declarat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a atras atenția asupra nivelului reducerilor operate în documentele de negociere și a cerut menținerea obiectivelor asumate anterior de statele membre.

„Al doilea punct al meu privește ambiția. Cele două pachete de negociere anterioare au adus deja reduceri substanțiale. Înțeleg nevoia de compromisuri. În același timp, trebuie să rămânem fideli priorităților asupra cărora am convenit colectiv în ultimii ani. La fiecare Consiliu European, am cerut mai multă acțiune europeană”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Pe agenda summitului s-au mai aflat propunerea Comisiei privind Instrumentul pentru Sprijin Coordonat pentru Ucraina, în valoare de 45 de miliarde de euro pentru anul 2027, precum și analiza perspectivei economice a Uniunii Europene, la ultima participare a lui Christine Lagarde în calitate de președintă a Băncii Centrale Europene înaintea preluării mandatului de către Pablo Hernandez de Cos.

Calendarul rundei de negocieri din decembrie

Referindu-se la calendarul adoptării bugetului, șefa executivului european a arătat că este necesară finalizarea negocierilor astfel încât finanțările europene să poată fi accesate încă din prima zi a exercițiului bugetar 2028–2034.

Negocierile vor fi reluate la Consiliul European din 17 decembrie, unde România și Italia vor reprezenta cele 17 state din grupul „Prietenii Coeziunii”, iar diplomații europeni iau în calcul o implicare mai directă a Comisiei Europene sau a altor lideri naționali în medierea unui acord înainte de finalul anului 2026.