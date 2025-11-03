Când bogații devin și mai bogați. Ultimul an a umplut buzunarele magnaților

Averea colectivă a celor mai bogați 10 miliardari din Statele Unite a crescut cu 698 de miliarde de dolari în ultimul an, potrivit unui raport Oxfam America citat de The Guardian. Acest salt uriaș subliniază adâncirea decalajului economic din SUA, iar cercetătorii avertizează că politicile economice, atât sub administrațiile republicane cât și democrate, au favorizat această inegalitate tot mai mare.

Raportul arată că top 1% dintre gospodării a acumulat de 101 ori mai multă avere decât gospodăria medie în perioada 1989 – 2022, iar diferența devine și mai pronunțată față de cele mai sărace 20% de gospodării, care au acumulat de 987 de ori mai puțin. În acest interval, câștigurile medii per gospodărie pentru cei din top 1% au fost de 8,35 milioane de dolari, în comparație cu doar 83.000 de dolari pentru gospodăria medie.

Cine poate, oase roade…

În ciuda acestei acumulări semnificative de avere în rândul celor mai bogați, peste 40% din populația SUA, inclusiv aproape 50% dintre copii, trăiesc cu venituri mici, având câștiguri sub 200% din pragul național al sărăciei.

Din nefericire, raportul Oxfam sugerează că inegalitatea economică riscă să se adâncească în continuare, având în vedere trendurile actuale și politicile economice aplicate.