Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a răspuns afirmațiilor făcute de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, referitoare la intenția emisarilor americani de a obține un acord de pace înainte de luna ianuarie. Liderul de la Casa Albă a negat existența unui calendar fix și a subliniat că încheierea ostilităților depinde de disponibilitatea ambelor părți implicate în conflict.

Potrivit publicației Ukrainska Pravda, care citează surse din presa americană, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a râs în momentul în care jurnaliștii l-au întrebat despre declarațiile omologului său de la Kiev. Volodimir Zelenski afirmase anterior că trimișii administrației de la Washington, Jared Kushner și Steve Witkoff, insistă asupra semnării unui document privind oprirea războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei cât mai repede, stabilind luna ianuarie drept reper.

Reacția lui Donald Trump

În fața reprezentanților presei, Donald Trump a evitat confirmarea vreunei strategii bazate pe date calendaristice. Acesta a privit către unul dintre consilierii săi aflați în încăpere și a formulat o serie de întrebări retorice pe un ton ironic, punând sub semnul întrebării sursa informațiilor prezentate de partea ucraineană.

„Cine a spus asta? Ce vrea el să fac?”, a declarat Donald Trump, zâmbind în fața reporterilor.

Președintele american a argumentat că prelungirea ostilităților are legătură directă cu atitudinea părților beligerante, folosind o expresie consacrată pentru a descrie blocajul diplomatic dintre Moscova și Kiev.

„Nu am termene limită. Pur și simplu mi-aș dori ca acest lucru să se termine. Vedeți, acest lucru nu ne privește pe noi. Mi-ar plăcea să închei asta astăzi, dar pentru tango este nevoie de doi. Așa că vom vedea ce se va întâmpla”, a afirmat liderul Statelor Unite.

Fluctuațiile în disponibilitatea pentru negocieri

În continuarea intervenției sale, Donald Trump a descris dinamica discuțiilor purtate cu liderii de la Moscova și Kiev. Șeful executivului de la Washington a precizat că percepția asupra dorinței de a opri războiul se schimbă de la o zi la alta în funcție de interlocutor.

„Uneori pare că Putin este pregătit, iar Zelenski nu. Alteori, Zelenski și-ar dori foarte mult să încheie acest lucru, iar Putin nu este pregătit. Depinde de zi”, a adăugat președintele american.

Declarațiile făcute de Volodimir Zelenski

Reacția președintelui Statelor Unite vine după un interviu acordat de Volodimir Zelenski agenției Bloomberg. În cadrul discuției, liderul ucrainean a susținut că reprezentanții lui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, exercită presiuni pentru finalizarea unui acord de pace în cel mai scurt timp, vizând luna ianuarie.

Totodată, Volodimir Zelenski a atras atenția asupra riscului ca Ucraina să fie pusă în situația de a accepta concesii majore, în condițiile în care președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, nu oferă indicii privind intenția de a opri agresiunea militară.

„Există dorința de a acționa foarte repede, iar atât noi, cât și rușii înțelegem acest lucru. Înțelegem care poate fi prețul. Și noi ne dorim foarte mult pacea, dar nu doar pe seama Ucrainei”, a subliniat Volodimir Zelenski.