Federația Română de Fotbal a fost amendată cu 10.000 de euro și va avea alocarea de bilete redusă la jumătate pentru suporterii tricolori la un meci în deplasare dintr-o competiție UEFA de cluburi, după incidentele de la partida cu Bosnia din 17 noiembrie, conform deciziei Corpului de Control, Etică și Disciplină al UEFA (CEDB), anunțată vineri. Forul european a sancționat și Federația de Fotbal din Bosnia și Herțegovina, cu amenzi de 30.000 de euro și două măsuri de închidere parțială a stadionului, după comportamentul rasist și discriminatoriu al suporterilor și perturbarea intonării imnurilor naționale.

FRF va primi cu 50% mai puține bilete pentru un meci în deplasare

Pentru incidentele produse în public la partida din 17 noiembrie, UEFA a amendat FRF cu 10.000 de euro și a impus o restricție privind biletele destinate suporterilor români la un singur meci în deplasare dintr-o competiție UEFA de cluburi.

Alocarea va scădea de la 5% la 2,5% din capacitatea stadionului echipei gazdă, iar restricția intră în vigoare de la data deciziei, precizează UEFA.

Prin urmare, sancțiunea nu vizează următorul meci al echipei naționale a României, ci o partidă în deplasare dintr-o competiție europeană intercluburi.

Bosnia a primit amenzi de 30.000 de euro și două sancțiuni privind închiderea stadionului

Federația de Fotbal din Bosnia și Herțegovina a fost sancționată pentru comportamentul rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor și pentru perturbările produse în timpul intonării imnurilor naționale.

CEDB a decis mai întâi punerea în aplicare a unei sancțiuni mai vechi, suspendate de Comisia de Apel a UEFA prin decizia din 13 octombrie 2026. Aceasta presupune închiderea unei porțiuni de 5% din capacitatea stadionului la următorul meci dintr-o competiție UEFA la nivel de echipe naționale în care Bosnia va juca pe teren propriu.

Federația bosniacă a primit și o amendă de 20.000 de euro, precum și o nouă sancțiune de închidere a 5% din stadion, în locurile adiacente. Această a doua măsură se aplică la următorul meci de pe teren propriu din competițiile UEFA la nivel de echipe naționale, însă executarea ei a fost suspendată pentru o perioadă de probă de doi ani, calculată de la data deciziei.

La aceste sancțiuni se adaugă o amendă de 10.000 de euro pentru perturbările din timpul intonării imnurilor naționale, astfel că totalul amenzilor aplicate federației bosniace ajunge la 30.000 de euro.

România a pierdut cu 2-1 ultimul meci din grupa Ligii Națiunilor

Partida dintre Bosnia și România s-a disputat pe 17 noiembrie, în deplasare, și s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1. A fost ultimul meci al tricolorilor în grupa a patra a Diviziei B din Liga Națiunilor.