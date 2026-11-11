George Simion își asumă protestul de sâmbătă, dacă autoritățile cer asta/ Ce acuză după conferința lui Nicușor Dan

George Simion, președintele AUR, acuză în repetate rânduri într-un videoclip postat pe Facebook că România ar fi tot mai aproape de a deveni un regim dictatorial, după conferința de presă de marți seară susținută de președinte la Palatul Cotroceni. În această conferință, Nicușor Dan a criticat dur AUR. Totodată, șeful AUR a spus că-și va asuma protestul de sâmbătă pentru Călin Georgescu, dacă i se va cere.

„România se apropie din ce în ce mai mult de regimurile dictatoriale. Acest fapt a devenit foarte clar după conferința de presă a lui Nicușor Dan. Deși atributul său constituțional este cel de mediator, el a perorat 10 minute doar atacuri la adresa noastră și a românilor care sunt alături de noi. Explic imediat de ce spun poate dur pentru unii regim dictatorial…”, spune George Simion, care face mai apoi o pledoarie de două minute pentru intrarea în AUR.

George Simion acuză un plan prin care AUR ar fi scos în afara legii, dar nu spune care este acesta

Ulterior, acesta revine la acuzațiile de dictatură. George Simion susține că partidul pe care îl conduce ar fi ținta unui plan prin care să fie scos în afara legii. George Simion nu explică planul la care face referire.

„Noi, pentru că am refuzat să batem palma cu sistemul și să votăm guvernul vechia, unde, în ciuda afirmațiilor de aseară, cred că vă este clar că Nicușor Dan a fost implicat total alături de PSD, suntem țintă acum într-un plan pentru scoaterea partidului nostru în afara legii, înlocuirea conducerii, arestarea lui Călin Georgescu și acapararea celorlalte forțe din societate care nu sunt obediente.

De aceea am spus că ne îndreptăm spre un regim de-a dreptul dictatorial, văzând discursul lui Nicușor. România anului 2026 este o țară unde protestele opoziției sunt interzise fără motivație, o țară unde alegerile sunt anulate când nu câștigă cine trebuie, o țară unde presa este cumpărată, interzisă sau intimidată, unde justiția răspunde la comenzile sistemului.

Opozanții politici sunt ținuți în închisoare și se urmărește interzicerea alegerilor libere, ați văzut comportamentul neautentic și ce a mai zis Nicușor despre cum vor fi sancționați competitorii electorali prin excludere, interzicerea partidelor politice nealiniate sau, așa cum a văzut toată lumea, ingerințe grave în organizarea internă a acestor partide. Este exact definiția unui regim totalitar dictatorial și toate aceste lucruri pe care le-am enumerat se întâmplă în România”, a mai spus George Simion.

George Simion: Dacă vreo instituție a statului român o va cere, îmi asum responsabilitatea personală pentru organizarea protestului

Totodată, George Simion a vorbit și despre protestul de sâmbătă, din Capitală, pentru Călin Georgescu. Manifestația nu a primit autorizație din mai multe motive, unul dintre cele invocate având legătură cu meciul România-Polonia, care are loc în aceeași zi.

„Românii zic altceva: libertatea adunărilor publice nu poate fi anulată nici de Ciucu și nici de Nicușor. De aceea consider că este datoria mea, ca lider al opoziției, să fiu în stradă alături de români. Dacă vreo instituție a statului român o va cere, îmi asum responsabilitatea personală pentru organizare. În momente critice se văd caracterele.

Fac totuși un apel la toate instituțiile statului român să ofere ajutor în desfășurarea protestului în bune condiții, fără intimidări și fără provocări venite din partea sistemului. Fac un apel și la români.

Sâmbătă, în ziua protestului, e lăsatul secului pentru credincioșii creștini ortodocși. Nu abdicăm de la principiile noastre, dar nici nu dăm prilej unora să-și facă jocurile. Nu vom răspunde atacurilor și violențelor la care suntem supuși prin aceleași mijloace, tot prin violență.

Am intra astfel în logica tiranilor care au anulat alegerile, tirani care mai au un pas până devin sângeroși. Nu vă temeți, niciodată dictatorii nu au sfârșit bine, dar vă rog să dați dovadă și de smerenie, dar și de demnitate.”

„ Mesajul nostru este clar: nu lăsăm Europa pradă Ursulei”

Liderul AUR critică un eveniment organizat de Eurosfat în București, la care Cotidianul este partener media, și care are loc joi și vineri, în cadrul căruia și fostul premier al Belgiei își va lansa o carte numită „Înfrângerea trumpismului”. Totodată, de la distanță, Nicușor Dan va transmite un mesaj. Simion a anunțat că reprezentanți ai partidului vor încerca să se prezinte la forum.

George Simion anunță un eveniment în weekend care să vină în contrapondere cu conferința Eurosfat, pe nume „Forum Europa. Viziune, identitate, educație”. Totodată, liderul AUR stabilește un deziderat de a „nu lăsa Europa pradă Ursulei, lui Macron, lui Guy Verhofstadt”.

„La acest eveniment la care participă Nicușor Dan vine să spună despre înfrângerea forțelor suveraniste și să lanseze o carte fostul premier al Belgiei, Guy Verhofstadt. Vom fi prezenți, dacă ni se va permite accesul, însă în replică AUR organizează alături de partenerii săi internaționali, peste 200 de străini care vor veni la București, un eveniment la Parlamentul României care se cheamă Forum Europa. Viziune, identitate, educație.

Mesajul nostru este clar: nu lăsăm Europa pradă Ursulei, lui Macron, lui Guy Verhofstadt și servitorilor lor din România. Evenimentul începe vineri de la ora 18:00 și ține până duminică seară.”