Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi, 26 noiembrie 2026, la Suceava, că ministrul Sănătății, Rogobete, a fost unul dintre cei mai slabi miniștri din guvernul pe care l-a condus, relatează News.ro. Fostul premier susține că sistemul sanitar nu a trecut prin reformele necesare și că este nevoie de o redimensionare a cheltuielilor din acest domeniu.

Liderul liberal a afirmat că bugetul sănătății a crescut de zece ori în ultimii 20 de ani, fără ca această evoluție să se reflecte în percepția cetățenilor despre calitatea serviciilor medicale.

„În zona de sănătate, unde fac acum o apreciere, în guvernul pe care l-am condus, unul dintre cei mai slabi miniștri a fost ministrul sănătății, Rogobete, nu s-a făcut nimic din ceea ce trebuia făcut și din lucrurile pe care s-a angajat să le facă. Fără a redimensiona cheltuielile din sănătate, în așa fel încât banii care pleacă în sănătate să plece pentru servicii oferite pacienților și nu exclusiv pentru salariile personalului medical, acesta va rămâne un domeniu nereformat”, a declarat Ilie Bolojan.

Reforma administrativă, aparatul central și ordinea publică

Ilie Bolojan a amintit ordonanța aprobată în luna februarie, care a stat la baza bugetului din acest an și care include măsuri pentru continuarea reformei administrative în 2026 și 2027. Fostul prim-ministru consideră necesară reducerea aparatului central, precum și restructurarea sectorului de ordine publică și siguranță națională.

El a precizat că fiecare mare sistem trebuie analizat, astfel încât reducerea cheltuielilor să înceapă de sus în jos.

„Fără a ataca sectoarele importante ale administrației românești, care să aibă ca efect reducerea de cheltuieli a statului, indiferent cine va fi în guvernare, va fi în situația în care spațiul oricărui guvern va fi foarte mic și, practic, guvernele vor fi agenții de plăți, care vor plăti partea de asistență socială, partea de salarii, partea de pensii și partea de dobânzi, rămânând foarte puțini bani pentru dezvoltare. Aceasta este cea mai proastă soluție”, a afirmat președintele PNL.

Critici la adresa PSD, banii din PNRR și evaluarea agențiilor de rating

Președintele PNL a criticat propunerea PSD pentru reforma localităților mici, pe care a numit-o o „perdea de fum”. În opinia lui Bolojan, dezbaterea ar abate atenția de la urgențele reale ale României, printre care răspunsurile necesare pentru cererea de plată numărul 6 din PNRR.

Fostul premier a susținut că guvernul pe care l-a condus a depus toate cererile de plată, inclusiv cererea 5, și a acuzat PSD că neadoptarea legii salarizării unitare în vară a dus la pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR.

„Ceea ce propune PSD-ul legat de reforma localităților mici ar avea o logică dacă ar avea niște efecte sau de scădere a cheltuielilor sau de servicii mai bune, sau de crearea de dezvoltare. Dar, din păcate, modul în care s-a anunțat nu are astfel de efecte și, practic, este doar un anunț care n-a făcut decât să fie o perdea de fum ca, în loc să se discute despre problemele urgente pe care trebuie să le abordeze România, cele legate de răspunsurile la cererea de plată numărul 6 din PNRR, unde avem câteva miliarde de luat și unde guvernul pe care l-am condus a depus toate cererile de plată, le-am rezolvat pe toate, inclusiv cererea 5, dar dacă nu se lucrează serios să se răspundă la toate obiecțiile, riscăm să nu ne luăm toți banii”, a comentat liberalul.

Bolojan despre buget

Ilie Bolojan a subliniat că pregătirea bugetului și adoptarea legislației aferente reprezintă prioritățile momentului și a avertizat asupra evaluării agențiilor de rating de la începutul anului viitor.

„Trebuie să ne concentrăm pe pregătirea bugetului, pe legislația care să fie adoptată înaintea pregătirii bugetului. Acestea sunt urgențele de care ar trebui să ne ocupăm, pentru că altfel, dacă nu facem aceste lucruri și anul viitor nu este unul care este construit cum trebuie, pur și simplu ar trebui să fim îngrijorați vizavi de modul în care vom fi evaluați de agențiile de rating, în primele luni ale anului viitor”, a conchis Ilie Bolojan.