În premieră. Alcaraz câștigă Roland Garros

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a câştigat în premieră turneul de Mare Şlem de la Roland Garros, după o victorie în cinci seturi în finala de duminică împotriva germanului Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, transmite presa internaţională.

Un meci maraton, care a durat mai bine de patru ore, între doi jucători foarte obosiţi, s-a încheiat cu succesul lui Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial, clasat o poziţie mai sus decât adversarul său. Alcaraz a reuşit să revină după momentele slabe din setul al treilea, adjudecat de Zverev, deşi spaniolul condusese cu 5-2.

Zverev, în vârstă de 27 de ani, a jucat a doua sa finală de Mare Şlem din carieră, după cea din 2020, de la US Open, pierdută în faţa lui Dominic Thiem. Germanul a obţinut medalia de aur în urmă cu aproape trei ani la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Carlos Alcaraz, care are 21 de ani, câştigase cele două finale de Grand Slam disputate până acum, la US Open în 2022 şi la Wimbledon în 2023. Astfel, el are trei titluri de Grand Slam pe trei suprafeţe diferite.

Spaniolul îl eliminase în prima semifinală pe viitorul lider mondial, italianul Jannik Sinner (2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3).

Este prima oară când tenisul masculin are un nou campion la Roland Garros după victoria elveţianului Stan Wawrinka în 2015.

Pentru prima oară după 2004, o finală de la Roland Garros s-a jucat fără niciunul din membrii Big 3, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, deşi ultimii doi au fost prezenţi pe tablou.