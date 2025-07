Nu-și uită tatăl indiferent că acesta nu mai are puterea de odinioară sau că locuiesc la mii de kilometri distanță. Irina Columbeanu a revenit în România pentru a-și vizita părintele, ocazie cu care a declarat la „Fiță cu Adiță” că-și adoră tatăl. Afirmația fetei l-a făcut pe fostul milionar să lăcrimeze.

În cadrul emisiunii, Irina a mai declarat că Irinel Columbeanu reprezintă responsabilitatea ei, dat fiind faptul că este fiica lui și îl iubește necondiționat.

„Simt că e responsabilitatea mea să am grijă de el și știu că unii oameni cred că e responsabilitatea mamei mele, numai că eu cred că e a mea, pentru că eu sunt fiica lui și îl iubesc foarte mult”, a spus Irina Columbeanu în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.

De asemenea, aceasta a mărturisit că luase în calcul să se întoarcă în România și să studieze la Facultatea de Medicină din Cluj, însă s-a ivit o altă oportunitate, aceea de a merge la New York University. Prin urmare, va fi nevoită să plece din casa in care locuia alături de mama sa.

„Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu. M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu”, a mai adăugat tânăra.