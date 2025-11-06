Meghan Markle revine pe marele ecran

Aceasta marchează întoarcerea Ducesei de Sussex pe marile ecrane, după ce și-a întrerupt cariera de actriță în 2018, la scurt timp după căsătoria cu prințul Harry.

Meghan Markle alături de vedete de top

Potrivit Variety, „Close Personal Friends” spune povestea unui cuplu obișnuit care întâlnește un cuplu de celebrități în timpul unei călătorii în Santa Barbara, California.

Meghan Markle va juca un rol mic, dar semnificativ, în această producție care combină umorul cu situații romantice.

Pauza din cariera de actriță și proiectele recente

Ducesa de Sussex a devenit cunoscută publicului prin rolul său din serialul „Suits”, unde a jucat timp de șapte sezoane. După căsătoria cu prințul Harry, ea a decis să renunțe la actorie. În ultimii ani, Meghan și Harry au dezvoltat proiecte media sub egida Netflix. Printre proiectele de pe platformă se regăsesc seria „With Love, Meghan” și documentarul „Harry & Meghan”.

Deși serialul „With Love, Meghan” a fost criticat de presa anglo-saxonă, acesta a devenit cea mai vizionată emisiune culinară de pe platformă. Netflix a lansat deja un al doilea sezon și pregătește un episod special pentru luna decembrie. În cazul documentarului, acesta a înregistrat 23 de milioane de vizionări în primele patru zile de la lansare. „Harry & Meghan” a stabilit un record pentru un documentar al platformei.