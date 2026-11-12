Nicușor Dan: Echitabil este ca orice militar străin care stă în România să aibă condiţii similare cu cele oferite pentru americani

Preşedintele României, Nicuşor Dan, consideră echitabil ca orice militar străin care stă în România să aibă aceleaşi condiţii cu cele oferite militarilor americani.

Întrebat dacă România ar putea suporta cheltuielile cu militari ai aliaţilor, aşa cum a propus să facă cu militarii americani, șeful statului a precizat că Apărarea are un buget consistent, aşa că s-ar putea face aceste cheltuieli.

„Cred că este echitabil ca orice militar străin care stă în România să aibă condiţii similare”, a declarat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă, joi seară, după ce a fost întrebat dacă România poate suporta cheltuielile cu militari ai aliaţilor europeni, aşa cum a propus să facă cu trupele americane.

Şeful statului a precizat că Apărarea are un buget consistent de 2,5% din PIB, iar acesta urmează să crească progresiv până la 3,5% din PIB.

„Există un buget consistent al Apărării. Ştiţi că ne-am angajat să creştem progresiv. Acum suntem la 2,5% din PIB şi vrem să creştem progresiv până la 3,5% şi este o prioritate ca, bine, în măsura în care toate negocierile ajung la sfârşit, este o prioritate ca banii ăştia să meargă şi nici nu sunt aşa de mulţi, raportat la 2,5% din PIB, să meargă acolo unde ne-am angajat să meargă”, a afirmat Nicuşor Dan.

Confirmare în presa străină

Preşedintele României a confirmat într-un interviu pentru Financial Times (FT) că s-a oferit să plătească Statelor Unite o sumă pentru a menţine trupele americane staţionate în ţară, pe fondul îngrijorărilor legate de securitate în regiunea Mării Negre, generate de incursiunile dronelor ruseşti, şi al măsurilor luate de administraţia Trump de a reduce prezenţa militară americană în Europa.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat pentru FT că a propus „anumite cifre (…) referitoare la trupe şi la împărţirea costurilor”, repetând o ofertă anterioară făcută de Polonia.

Varșovia s-a oferit să plătească 15.000 de dolari pe an pentru fiecare soldat american staționat în țară

În septembrie, Varşovia a propus să plătească Washingtonului 15.000 de dolari pe an pentru fiecare soldat american staţionat la o bază militară planificată, denumită Fort Trump.

„Vrem să avem mai multe trupe americane şi mai multe capacităţi letale”, a declarat Nicuşor Dan.

Biroul lui Dan a precizat că prezenţa militară americană în România cuprinde în prezent 1.172 de soldaţi, în scădere faţă de un contingent anterior de 1.700. Biroul a sugerat că ia în considerare o cifră similară cu oferta făcută de Polonia (ceea ce ar însemna, la efectivele din prezent, 17,58 milioane de dolari pe an – n.r.).