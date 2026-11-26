Nicușor Dan a primit mandat comun cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, la Bruxelles. Cei doi lideri vor reprezenta interesele grupului „Prietenii Coeziunii” în următoarele etape ale negocierilor din Consiliul European pentru viitorul buget al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028–2034.
Anunțul a fost făcut joi, 26 noiembrie 2026, de șeful statului, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Desemnarea celor doi oficiali a avut loc în marja summitului liderilor europeni de la Bruxelles.
Ce urmărește grupul celor 17 state europene
Discuția grupului „Prietenii Coeziunii” a avut loc joi dimineață, chiar înaintea reuniunii Consiliului European. Din această coaliție informală fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene, majoritatea beneficiare nete de fonduri europene destinate dezvoltării regionale.
Obiectivul central al grupului este păstrarea unei politici de coeziune puternice în viitorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034. Statele membre cer resurse financiare adecvate pentru reducerea decalajelor economice dintre regiunile europene și pentru finanțarea proiectelor majore de infrastructură și modernizare.
„În această dimineață, înaintea reuniunii Consiliului European, a avut loc discuția grupului «Prietenii Coeziunii», din care fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene. Grupul are ca obiectiv susținerea unei politici de coeziune puternice, cu resurse financiare adecvate, menite să contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare și la asigurarea unor oportunități echitabile pentru toate cele 17 state”, a scris Nicușor Dan pe facebook.
Prioritățile anunțate de Nicușor Dan pentru România
Mandatul comun cu premierul Italiei, una dintre cele mai mari economii ale blocului comunitar, oferă grupului o poziție consolidată în negocierile bugetare cu statele contributoare nete. În cadrul Consiliului European, deciziile legate de bugetul multianual al Uniunii Europene necesită acordul tuturor statelor membre (regula unanimității).
„Voi susține cu fermitate un buget european care să țină cont de nevoile României, să ofere șanse reale de dezvoltare tuturor regiunilor și să asigure că țara noastră își poate continua parcursul de convergență și modernizare”, a transmis Nicușor Dan.
2 comentarii
„să țină cont de nevoile României”… a Ucrainei a vrut sa spuna de fapt.
Citesc in alt ziar:
„Nicușor Dan anunță că România va susține un nou împrumut pentru Ucraina: „Cred că este lucrul rezonabil de făcut… „În principiu, există un acord pentru un împrumut, deci nu pentru donații din bugete naționale, ci pentru un împrumut care să fie contractat de Uniunea Europeană ”
Asta ne considera total si pe toti pro sti. Imprumutul cine il va returna? Nu tot din bugetele nationale se vor achita?! UE nu are o fabrica proprie de bani, tot din ce ia de la statele membre se da darnic, inclusiv pe banii romanilor. NOI vom achita imprumutul din buzunarele noastre ! Neindexarea pensiilor de 2 ani asta inseamna, redirectionarea banilor catre UE ptr bani de dati Ucrainei si achitarea imprumuturilor (cu dobanzi cu tot) luate si in numele nostru de Nicusor. Din nou isi declara atasamentul fata de ucrani, dar niciodata nu l-am auzit sa spun ceva asemanator de pensionarii si angajatii romani. Nimic de spus de inflatia record, de preturile record, de cursul de schimb, de recesiune ! Nimic, doar de Ucraina ii pasa…
Cata umilinta! Suspendati-l odata si nu-l mai chinuiti!