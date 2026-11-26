Nicușor Dan a primit mandat comun cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, la Bruxelles. Cei doi lideri vor reprezenta interesele grupului „Prietenii Coeziunii” în următoarele etape ale negocierilor din Consiliul European pentru viitorul buget al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028–2034.

Anunțul a fost făcut joi, 26 noiembrie 2026, de șeful statului, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Desemnarea celor doi oficiali a avut loc în marja summitului liderilor europeni de la Bruxelles.

Ce urmărește grupul celor 17 state europene

Discuția grupului „Prietenii Coeziunii” a avut loc joi dimineață, chiar înaintea reuniunii Consiliului European. Din această coaliție informală fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene, majoritatea beneficiare nete de fonduri europene destinate dezvoltării regionale.

Obiectivul central al grupului este păstrarea unei politici de coeziune puternice în viitorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034. Statele membre cer resurse financiare adecvate pentru reducerea decalajelor economice dintre regiunile europene și pentru finanțarea proiectelor majore de infrastructură și modernizare.

„În această dimineață, înaintea reuniunii Consiliului European, a avut loc discuția grupului «Prietenii Coeziunii», din care fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene. Grupul are ca obiectiv susținerea unei politici de coeziune puternice, cu resurse financiare adecvate, menite să contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare și la asigurarea unor oportunități echitabile pentru toate cele 17 state”, a scris Nicușor Dan pe facebook.

Prioritățile anunțate de Nicușor Dan pentru România

Mandatul comun cu premierul Italiei, una dintre cele mai mari economii ale blocului comunitar, oferă grupului o poziție consolidată în negocierile bugetare cu statele contributoare nete. În cadrul Consiliului European, deciziile legate de bugetul multianual al Uniunii Europene necesită acordul tuturor statelor membre (regula unanimității).

„Voi susține cu fermitate un buget european care să țină cont de nevoile României, să ofere șanse reale de dezvoltare tuturor regiunilor și să asigure că țara noastră își poate continua parcursul de convergență și modernizare”, a transmis Nicușor Dan.