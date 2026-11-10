Reacția președintelui Nicușor Dan în urma accidentului rutier din Bulgaria

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj oficial de condoleanțe și solidaritate în urma unui accident rutier de proporții desfășurat pe teritoriul Bulgariei, în care a fost confirmată și rănirea unui cetățean român.

Un accident rutier grav s-a produs în Bulgaria, în apropierea localității Yambol, provocând un bilanț tragic în rândul participanților la trafic. În carambol au fost implicate aproximativ 50 de autovehicule. Evenimentul rutier s-a soldat cu decesul a 11 persoane, în timp ce alte 48 de persoane au suferit vătămări corporale de diverse grade și au necesitat îngrijiri medicale de urgență.

În urma evenimentului, președintele României, Nicușor Dan, a publicat un mesaj oficial pe rețeaua de socializare X pentru a-și exprima poziția față de tragedia produsă în țara vecină. Șeful statului a subliniat gravitatea situației și a transmis un mesaj adresat comunității afectate: „Am aflat cu mare tristețe despre tragicul accident rutier din Bulgaria, din apropiere de Yambol, care a luat multe vieți și a lăsat mulți alții răniti. Sincere condoleanțe familiilor și celor dragi ai victimelor și urările mele de grabnică recuperare tuturor celor răniți.”

Situația cetățeanului român rănit în accident

Pe lângă exprimarea regretului față de pierderile de vieți omenești, președintele a confirmat existența unei victime de naționalitate română în cadrul acestui carambol masiv. Cetățeanul român a fost identificat printre persoanele spitalizate care primesc îngrijiri medicale de specialitate în unitățile sanitare din zonă.

Oficialul român a precizat că starea de sănătate și evoluția cetățeanului român sunt monitorizate. În mesajul publicat pe platforma X, Nicușor Dan a menționat explicit: „Am fost informat că un cetățean român se află printre cei răniti și primește îngrijiri medicale.”

Solidaritatea României cu autoritățile bulgare

Mesajul transmis de reprezentantul statului român s-a încheiat prin afirmarea sprijinului instituțional și moral acordat statului vecin în gestionarea consecințelor acestui accident de circulație. Oficialul a punctat legătura de cooperare și sprijin reciproc dintre cele două națiuni în contextul situațiilor de urgență.

Declarația oficială s-a încheiat cu sublinierea sprijinului acordat Bulgariei: „România este alături de Bulgaria și de poporul său în acest moment dificil.”

Accidentul din zona Yambol reprezintă unul dintre cele mai grave evenimente rutiere în lanț înregistrate în regiune în ultima perioadă, implicând intervenția structurilor de salvare și acordarea de asistență medicală pentru zeci de victime. Autoritățile competente continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor exacte care au dus la producerea carambolului în care au fost avariate cele 50 de autovehicule.