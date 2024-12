Scrisoarea lui Călin Georgescu către alegători

CĂLIN GEORGESCU​​​​, candidat independent la Președinția României, a transmis o scrisoare in care spune răspicat – „Nu sunt omul rușilor”.

Redăm textul scrisorii

​​​​”Dragii mei prieteni,

A început examenul sincerității în societatea românească.

În această scrisoare, nu este vorba despre alegeri, ci vreau să Vă spun câte ceva despre momentul pe care România îl trăiește în aceste zile. Fie că mă simpatizați, fie că mă disprețuiți, fie că V-am rămas indiferent, Vă numesc prieteni!

Două milioane de români m-au încredințat să-i reprezint în cel de-al doilea tur al alegerilor prezindențiale din 2024.

Am 62 de ani și Vă încredințez că sunt onorat. Aștept această provocare de prea multă vreme. Perspectiva părea că se-ndepărtează de mine, dar eu n-am încetat să-mi doresc această misiune pentru Țara mea. Realitatea este că am început această campanie ca un outsider. Nu mă aflam la periferia politicii românești, ci chiar în afara ei. Acel colț, în care mă aflam, ar putea fi numit ratare politică.

Dumnezeu, însă, a găsit de cuviință să mă scoată din umbra irelevanței, iar voi ați contribuit la această lucrare prin voturile voastre.

Citind rândurile de început, se vor grăbi detractorii mei să spună: Iată, comportament mesianic! Iată, adevărată nebunie! Dar cel care cunoaște inima omului, de-ar pătrunde pentru o clipă gândurile mele, ar înțelege că fermitatea cu care mă afișez înaintea Dumneavoastră nu se datorează parcursului profesional, nici experienței și nici relațiilor internaționale, pe care am reușit să mi le creez de-a lungul vremii. Acestea sunt, desigur, o zestre importantă pentru un om care-și propune să conducă o țară. Dar, mai importante decât toate acestea, sunt, dragii mei, căderile pe care un om le trăiește până ajunge la vârsta mea, obstacolele pe care a reușit sau n-a reușit să le depășească, determinarea lăuntrică de a o lua întotdeauna de la-nceput.

Oricâte cuvinte urâte aș auzi în aceste zile, oricâte nedreptăți mi-ar răni familia, am datoria să Vă numesc prieteni și să Vă port adâncă recunoștință. Voi m-ați votat, voi m-ați adus aici, dar numele meu, deși este pe buzele tuturor, prea puțin contează în acest moment.

Voi contați!

Voi ați ales să-nfrângeți sistemul care v-a umilit familiile, credința, viitorul copiilor voștri.

Dacă ești credincios, te rog să vezi în mine președintele care-ți va respecta credința religioasă, Biserica sau denominațiunea din care faci parte. Și îți promit că nu voi îngădui niciodată nimănui să-ți închidă ușile bisericilor, să te izoleze în casă sau să-i îngroape în saci de plastic pe cei dragi sufletului tău, plecați din această lume!

Dacă nu ești credincios, voi lupta pentru libertatea conștiinței tale!

Alegerile să-ți fie respectate, nimeni să nu-și permite să te umilească pentru drumul pe care-l urmezi, iar tu să-nțelegi că nu se cuvine rănești pe vreunul dintre aceia care nu se potrivesc criteriilor după care analizezi lumea!

Voi apăra familia, formată din bărbat, femeie și copiii lor!

Copiii sunt viitorul Națiunii, iar discuțiile tensionate din societate, când se năpustesc asupra lor cu ură ideologică, le fură copilăria, îi vulnerabilizează, le îmbracă sufletele în tristețe.

Sunt un tată care a îmbătrânit, bucurându-se de creșterea propriilor fii. Copiii țării vor avea afecțiunea și grija acestui Stat, care trebuie să protejeze familia, să faciliteze ajutoare care să-ncurajeze natalitatea, să ridice nivelul de trai al orfanilor instituționalizați, să înlesnească procesele de adopție pentru românii care își doresc să-nfieze copii. Refuz temele false, vreau să oprim discuțiile sterile despre adopții pentru cuplurilor homosexuale, nu voi accepta legalizarea căsătoriilor unisex în mandatul meu.

Dar, prietene homosexual, mă adresez ție, cu aceeași inimă deschisă ca și celorlalți! Voi fi garanția ta că, în România, vei fi respectat, că nu te vor umili cei care trăiesc altfel, că intimitatea ta n-o va putea agresa nimeni. Tu ești un om special, o ființă binecuvântată de Dumnezeu cu viață, nicidecum un număr sau o marfă, pe care s-o manipuleze ONG-urile tulburărilor publice.

Dacă voi ajunge președinte, voi începe discuțiile cu Guvernul după ce-și vor asuma, ca măsură de bun simț, renunțarea imediată la birocrația fiscală, menținerea sistemului e-factura doar pentru cei care aleg să-l folosească, garanția menținerii plăților numerar pentru cetățenii care doresc acest lucru. Guvernul trebuie să-și asume că cetățeanul, care m-a ales președinte, va putea respira fără constrângeri inutile. Cu oameni mai liniștiți, oricât de grele ar fi aceste vremuri, viața va deveni agreabilă pentru toată lumea.

Vom renunța la pensiile speciale, dar vom mări pensiile oamenilor de rând și, mai ales, vom majora alocațiile copiilor, vom acorda subvenții de încălzire și electricitate pentru familiile numeroase. Mă voi implica personal ca, sub patronajul Președintelui României, să instituim un sistem de burse pentru tinerii studioși.

NATO și Uniunea Europeană sunt coordonatele în care vrem să se dezvolte și să fie apărată Țara noastră. Dar nu vom juca un rol minor, ci vom deveni actori importanți în aceste organisme internaționale. Ca diplomat de carieră, cunosc foarte bine slăbiciunile de care au dat dovadă negociatorii români în contextul internațional. Voi dinamiza diplomația, cooperarea economică, cercetarea științifică, misiunile culturale din afara Țării.

Sunt creștin și mă întristează toată discuția din spațiul public și presupunerile privind căutările mele sufletești, credința familiei mele, stilul nostru de viață, bazat pe alimentație sănătoasă și pe pace lăuntrică. Tocmai cei care tânjesc după valorile occidentale intră cu bocancii în sufletele noastre, încercate de durere, la un moment dat, când o boală cruntă ne-a încercat familia. Dar sunt dator cu iertare, după cum Dumnezeu S-a arătat milostiv cu noi!

Îi iubesc pe toți creștinii, am intrat în casele lor de rugăciune, i-am îmbrățișat, le-am vorbit, am cântat cu ei.

Dar eu sunt creștin ortodox, cred în Preasfânta Treime, o preamăresc pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu, îi cinstesc pe sfinții Bisericii. Nu sunt predicator. Nu sunt guru, cum urât am fost poreclit, iar despre New Age am auzit, mai explicit, în aceste zile. Am călătorit în toată lumea, m-am intersectat cu diferite tradiții, am preluat, probabil, și lucruri greșite. Dar, iubiți părinți din Biserica Ortodoxă, fraților și surorilor care mă judecați pentru afirmații mai nefericite pe care, cu siguranță, le-am rostit, doresc să Vă amintesc, în smerenie, că eu am fost pelerin la biserici și mănăstiri, V-am ascultat vorbind, V-am citit cărțile. Era cazul să mă mustrați și cred c-aș fi înțeles. Nu e târziu să o faceți, voi primi cu bucurie orice sfat. Președintele Țării este, pentru voi, tot un fiu al Bisericii, pe care, în acest moment, dacă-l considerați rătăcit, cu rugăciune și c-un cuvânt bun, îl veți putea îndrepta.

Am fost mason, dar m-am retras din această organizație. Masoneria nu mai reprezintă, în societate, ceea ce reprezenta cândva. Eu, oricum, am alte țeluri în viață, astăzi.

Dragi prieteni intelectuali, mă priviți cu reținere. Eu sunt un om pragmatic, devenirea mea a fost una inginerească. Dar nu m-am lăudat nici cu Borges, nici cu Kant, n-am citat din Schopenhauer, deși m-am străduit să citesc și din acești autori. Eu am mărturisit că inima mi-a rămas la Calistrat Hogaș. Priviți, însă, către miniștrii Culturii din recentele guvernări! Vă mândriți cu anvergura lor culturală? Sau, poate, Vă temeți că granturile occidentale, din care vă supliniți veniturile, se vor subția? Aveți încredere și Vă promit că veți conta mai mult decât ați sperat vreodată pentru parcursul viitor al Neamului!

Dragi prieteni din presă, jurnaliști, formatori de opinie, influenceri! Nu sunt omul rușilor! V-a spus-o răspicat inclusiv fostul președinte Traian Băsescu. Am fost omul acestui sistem, care a avut încredere în mine, îngăduindu-mi să particip la alegeri. Alți trei candidați au fost respinși pentru că sistemul nu-i cunoștea. Doi dintre aceștia, din câte am văzut, mă susțin public, deși nu mă cunosc. Le mulțumesc, pe această cale, și le promit că voi face tot ce-mi stă-n putință ca legea electorală să devină transparentă, în conformitate cu legislația europeană. Și, dacă voi deveni președinte, le voi cere iertare în numele Statului Român pentru că le-a fost îngrădit dreptul de a candida spre a fi aleși în cea mai înaltă responsabilitate din România.

Revenind la voi, prieteni din mass-media, știu că nu mă atacați din proprie inițiativă, că patronii instituțiilor în care activați hotărăsc politica pe care să o urmați. Înțeleg, de asemenea, că aveți copii de crescut, rate la bănci, poate bătrâni neputincioși pe care-i aveți în grijă. De aceea, Vă promit că iert fiecare cuvânt nedrept pe care l-ați răspândit la adresa familiei mele.

Vă amintesc, doar, că, atunci când mă alăturați influenței Kremlinului, omiteți, intenționat sau nu, că afacerile rusești au prosperat în România ultimilor trei ani, în ciuda sancțiunilor internaționale. Nu am fost eu la guvernare, ci PNL/PSD, iar președintele a fost tot al lor. Aceste legături de business consider că ar trebui clarificate, cu expunere transparentă în presă. Așa vom deschide discuția în privința relației cu mediul de afaceri din Est.

Dragi politicieni, mă străduiesc să Vă numesc și pe Dvs prieteni. Sunt străin de orice partid politic, am respins orice formă de negociere înainte de alegeri, chiar dacă această atitudine îmi limitează șansele de câștig. Vreau să fiu liber să discut, cu fiecare dintre Dumnevoastră, proiectele pe care le aveți pentru a susține o viziune pentru Țară!

Închei, adresându-mă Dumneavoastră, distinsă Doamnă Elena Lasconi. Vă invit, încă o dată, să ridicăm nivelul precar al acestei campanii și să onorăm poporul român cu o dezbatere electorală. În felul acesta, cel care va câștiga va fi bucuros că a convins prin propriul program și cu argumentele sale. Iar cel care va pierde, va fi și el un învingător. Ne vom putea privi în ochi, vom da mâna.

Dacă eu voi fi președinte, Vă asigur de invitația de a lucra împreună pentru Țară și, totodată, Vă ofer prietenia mea.

Dacă voi pierde acest scrutin electoral, Vă voi felicita din inimă, respectând decizia poporului român.

Vă îmbrățișez pe toți și am convingerea că putem reuși împreună, prin noi înșine.

Și noi toți, cu Dumnezeu!

Călin Georgescu”