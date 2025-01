Scrisoarea lui Eugen Mihăescu către Donald Trump

Eugen Mihăescu, membru de onoarea al Academia Române, i-a trimis o scrisoare președintelui ales al SUA Donald Trump, în care s-a referit și la alegerile din România.

Domnule Președinte Donal Trump,

Vreau să vă felicit din toată inima pentru victoria zdrobitoare în alegeri, pe care ați obținut-o în noiembrie 2024. Sunt un artist român, dar și american, care a desenat 70 de coperte pentru revista The New Yorker, zeci de coperte pentru revista Time și sute de desene pentru pagina Op-Ed a cotidianului the New York Times. Am ilustrat chiar un articol

pe care l-ați publicat dumneavoastră în acel ziar, despre refacerea metropolei (No Band Aid for Our City, July 29, 1989.)

Fac un apel la dumneavoastră, în numele a milioane de compatrioți care au fost opriți printr-o decizie ilegală să-și exercite votul în al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui României. Câștigătorul primului tur, cu peste doua milioane de voturi, domnul Călin Georgescu, un outsider, candidat independent, patriot si creștin a constituit o

surpriza neplăcută pentru cei care conduc astăzi Romania, dar și pentru establishment-ul de la Bruxelles. Deși inițial Curtea Constituțională a validat primul tur, în urma unor presiuni exercitate din exterior, de funcționarii care conduc Uniunea Europeană, dar și din interior de fostul și samavolnic-actualul președinte Klaus Iohannis, care și-a prelungit ilegal mandatul, judecătorii au revenit și au anulat alegerile cu totul și au decis reluarea acestora in timp ce votul se derula deja in diaspora. Un fapt fără precedent în istoria României.

Vă rog să interveniți în numele libertății, al dreptății și al respectului pentru drepturile omului. Nu trebuie decât să recomandați instituțiilor românești să respecte Constituția României, și deci să permită derularea normală a celui de al doilea tur de scrutin, deoarece nu există dovezi care să ateste că procesul electoral a fost viciat de intervenția

unei puteri străine inamice.

Cu deosebit respect și încredere în ajutorul pe care îl veți acorda poporului român,

Eugen Mihăescu,

membru de onoarea al Academia Române