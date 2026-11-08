Simion îl acuză pe ministrul de Interne polonez că minte cum că atacatorul din Cracovia are convingeri de extremă dreaptă: „Clar de extremă stângă”

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a spus că primele elemente ale anchetei conturează un profil ideologic radical, cu „vederi ultranaționaliste“.

Redactia Cotidianul - redactor
Simion îl acuză pe ministrul de Interne polonez că minte cum că atacatorul din Cracovia are convingeri de extremă dreaptă: „Clar de extremă stângă”

FOTO Arhivă G.Simion - Facebook G.Simion

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a spus că primele elemente ale anchetei conturează un profil ideologic radical, cu „vederi ultranaționaliste“.

Președintele AUR, George Simion, îl acuză pe ministrul de Interne din Polonia, Marcin Kierwińsk, că răspândește știri false cu privire la profilul atacatorului din Cracovia. Simion spune că bărbatul avea clar „tendințe de extremă stângă”, nu cum au transmis autoritățile „fascinat de ideologiile extremei drepte”.

„Polonia este în stare de șoc după ce un lup singuratic, cu tendințe clar de extremă stângă, a ucis șase persoane la Cracovia, rănind grav multe alte persoane. Transmit condoleanțe familiilor îndoliate!”, a scris George Simion pe X.

„În mijlocul acestui coșmar, ministrul de Interne al lui Donald Tusk, Marcin Kierwiński, a mințit fără nicio rușine, susținând că atacatorul din Cracovia ar fi avut convingeri „naționaliste de dreapta”.

Doi polițiști eroi luptă pentru viața lor, iar ministrul polonez de Interne răspândește știri false.

Tusk și asociații săi distrug Polonia”, a mai spus președintele AUR.

Reacția președintelui AUR vine după ce autoritățile au transmis că bărbatul care a comis atacul din Cracovia avea convingeri radicale și era atras de ideologiile extremei drepte.

Atacatorul din centrul Cracoviei, în urma căruia șase persoane au murit și alte 16 au fost rănite, este un polonez de 25 de ani, identificat neoficial drept Michał O. Potrivit autorităților, bărbatul avea convingeri radicale și era atras de ideologiile extremei drepte, dar nu atrăsese până acum atenția poliției.

Profilul bărbatului

Atacatorul este cetățean polonez și provine din Ostrowiec Świętokrzyski. Lucra ca strungar și nu era militar de profesie. Purtătorul de cuvânt al poliției poloneze, Andrzej Fijołek, a precizat, potrivit Mediafax, că bărbatul nu a avut până acum probleme cu legea și nu avea cazier judiciar.

Indicii despre o ideologie radicală

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a spus că primele elemente ale anchetei conturează un profil ideologic radical, cu „vederi ultranaționaliste“.

„Totul indică faptul că este fascinat de ideologiile extremei drepte“, a declarat ministrul, citat de Associated Press.

Anchetatorii verifică activitatea online a bărbatului și posibilele lui legături cu grupări extremiste. Pe rețelele sociale au circulat informații despre presupuse interese neonaziste ale atacatorului, dar poliția poloneză nu le-a confirmat.

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5 comentarii

  1. Simion nu trebuie contrazis, sare la gatul celui care indrazneste asta ! Dovada sunt filmarile din Parlament, special o face in vazul tuturor, daca n-o stie toata lumea, n-are efectul scontat !

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  3. Polonezii sunt proști. Trebuie să apeleze ”piticu știe tot”. D.ul Simion știe tot. Nu de mult a descoperit că Hristos a fost român, fiul lui Avram Iancu.

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  4. nu cumva este un om al muncii in urma cu zeci de ani, meseria era o bratara de aur cu ea s-a construit socialismul…azi in Romania e o meserie disparuta, cea mai la moda e culegaturul de capsuni si sparanghel cu mari sanse de a fi inlocuit cu nonUE…

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  5. Atacurile de „extrema dreapta” sunt vandute de toata propaganda, pentru ca favorizeaza centristii totalitari-„progresisti” de la UE. De aia nu vezi multa cerneala despre atacatorul lui Fico, de asasinul lu’ Witecomb (scriitoarea aia engleza de care nu am vazut un articol in fitzuica asta), de agresiunile asupra AfD in Germania intinse pe vreo 4-5 ani deja, de agresiunile si parca chiar un asasinat in Spania… toti atentatorii de stanga sunt ascunsi de presa, „politie”, „justitie” si „servicii”

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