Staruri din lumea filmului și sportivi celebri, în tribunele JO de la Paris

Jocurile Olimpice continuă să atragă oameni faimoși în tribune. După apariția notabilă a lui Tom Cruise și a starului pop american Ariana Grande, francezii le iau și ei locul.

Legenda fotbalului, Zinédine Zidane, a venit să urmărească meciul lui Rafael Nadal și Carlos Alcaraz împotriva lui Tallon Griekspoor și Wesley Koolhof, de marți, 30 iulie. Însoțit de soția sa, Véronique, și de fiul lor Théo (22 de ani), „Zizou” a încântat în tribuna arenei de tenis Suzanne-Lenglen. Această arenă din Paris face parte din complexul de terenuri de tenis Stade Roland Garros, care găzduiește Openul Francez. Turneul de Grand Slam se dispută anual la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie. Complexul poartă numele lui Roland Garros, un aviator francez (1888–1918) și a fost construit în 1928 pentru a găzdui al doilea mare succes al Franței la Cupa Davis, după cel din anul precedent

Natalie Portman a făcut furori din tribune la concursurile de gimnastică. Într-un costum muștar adorabil, actrița în vârstă de 43 de ani a fost vedeta standurilor VIP. Însoțită de fiica ei Amalia (7ani), vedeta a reușit să o întâlnească în Accor Arena-Bercy pe Juliette Binoche. Accor Arena, cunoscută și sub numele de Paris-Bercy, este o arenă de sport acoperită și o sală de concerte situată pe Boulevard de Bercy, în arondismentul 12 din Paris. Proiectată de firma de arhitectură Andrault-Parat, Jean Prouvé și Aydin Guvan, arena are o formă piramidală și pereții acoperiți cu o peluză înclinată. Are o capacitate cuprinsă între 7.000 și 20.300 de locuri, în funcție de eveniment. Ca parte a eforturilor de renovare din 2014–2015, arena a fost redenumită Bercy Arena la 1 ianuarie 2015. A fost redenumită AccorHotels Arena în octombrie 2015, până când și-a primit numele actual în iunie 2020. Din 1985, arena a găzduit anualul Festival des Arts Martiaux.

Nu departe de vedeta din „Black Swan”, Nicole Kidman s-a distrat de minune urmărind evenimentele de gimnastică. Înconjurată de fiicele sale Sunday Rose (16 ani) și Faith (13 ani), actrița în vârstă de 57 de ani a strigat și i-a încurajat pe sportivi. La începutul săptămânii, ea a fost în Paris la un eveniment pentru marca Omega.

Și în cele din urmă, la probele de înot, fotbalistul Antoine Griezmann a fost cel care s-a distrat bine în tribune. Campionul mondial din 2018 a participat alături de soția sa, Erika Choperena, la diverse evenimente găzduite în La Défense Arena. Aceasta este cea mai mare arenă interioară din Europa și se află în Nanterre, o suburbie vestică a Parisului. Drepturile sale de denumire sunt deținute de Paris La Défense, societatea de administrare a cartierului de afaceri La Défense din apropiere. Este programată să găzduiască înot și polo pe apă la Jocurile Olimpice de la Paris. Pasionat de sport, Antoine Griesman își împărtășește pasiunea prin intermediul rețelelor de socializare.

Ion-Oroles Manolache