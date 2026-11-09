Trump s-a răzgândit și nu mai recunoaște rezultatele alegerilor. „Chiar crede cineva că aceste «alegeri» au fost oneste? Cum au putut sondajele să fie atât de greșite?”

Președintele american Donald Trump a pus la îndoială legitimitatea rezultatelor alegerilor de la jumătatea mandatului, în care republicanii au suferit înfrângeri zdrobitoare, la câteva zile după ce a declarat că va accepta rezultatul.

„Chiar crede cineva că aceste «alegeri» au fost oneste? Cum au putut sondajele să fie atât de greșite?”, a scris Trump luni pe Truth Social. Comentariul său contrazică ceea ce a declarat chiar în noaptea alegerilor, despre cum era „absolut dispus” să accepte rezultatele.

Democrații au recucerit ambele camere ale Congresului în alegerile de săptămâna trecută.

Oficialii statali și locali din SUA au declarat că votul a decurs în mare parte fără probleme.

Unele alegeri cheie, inclusiv cele pentru Senat din Alaska și Mississippi, nu au fost încă anunțate.

„Depozite de voturi și mașini”

În postarea de pe Truth Social, Trump a făcut afirmații vagi despre sondaje, „depozite” de voturi și „mașini”, fără a oferi dovezi care să confirme la ce se referă și fără să spune unde ar fi existat erori sau abateri.

Trump a încercat anterior să pună la îndoială integritatea alegerilor pe care le-a pierdut, deși el nu a fost efectiv pe buletinul de vot.

„Am fi câștigat ușor dacă aș fi fost pe buletinul de vot”, a declarat Trump pentru CBS News, confirmând indirect că alegerile au fost pierdute de republicani, după ce s-a confirmat că partidul său a pierdut atât Senatul, cât și Camera Reprezentanților.

Sondajele efectuate înainte de alegeri de mai multe agenții de sondaje și agenții de știri sugerau că republicanii ar putea pierde locuri atât în ​​Cameră, cât și în Senat.

În noaptea alegerilor a confirmat înfrângerea: „Așteptăm cu nerăbaVictoria democraților

Democrații au câștigat 54 de locuri în Senatul SUA și 254 de locuri în Camera Reprezentanților la alegerile de la jumătatea mandatului, ceea ce le oferă majorități confortabile în ambele camere ale Congresului, chiar dacă numărătoarea continuă în unele curse, cum ar fi în Alaska și Mississippi.

Rezultatul a fost clar încă din noaptea alegerilor.

Chiar Trump a declarat atunci pentru New York Times: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu [democrații]”, adăugând: „Probabil vom găsi o soluție”.

De asemenea, el a oferit propria analiză a motivelor pentru care republicanii au pierdut, recunoscând la Fox News că războiul din Iran a contribuit la înfrângere.

„Oamenii sunt de acord cu ceea ce fac în privința Iranului, dar probabil că nu au fost dispuși să suporte consecințele pe termen scurt ale plății mai mult pentru benzină – înțeleg asta”, a spus el.

JD Vance a confirmat pierderea alegerilor și a spus care e motivul

Vicepreședintele JD Vance a dat vina, de asemenea, pe războiul din Iran, care a început în februarie și care a perturbat grav aprovizionarea globală cu petrol și gaze – provocând creșterea costurilor, ca fiind motivul pentru care partidul lor a pierdut alegerile.

În perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului, Trump a făcut afirmații despre frauda electorală pe scară largă, în ciuda dovezilor că aceasta este rară.

El și aliații săi au susținut timp de luni de zile că alegerile prezidențiale din 2020, pe care le-a pierdut în fața fostului președinte Joe Biden, au fost trucate împotriva sa. Avocații și aliații săi au petrecut săptămâni întregi încercând să litigheze rezultatele, dar instanțele i-au anulat în mod repetat.