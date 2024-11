Un avocat vorbeşte despre „escrocheria” Nordis şi implicarea Laurei Vicol

„NORDIS Mamaia srl,a doua cea mai importanta firma din grupul Nordis, si-a cerut (ea insasi) si obtinut deschiderea procedurii de insolventa, ieri 19 noi 2024, aspect ce suspenda toate executarile silite deschise contra patrimoniului. Care va sa zica, ei, Nordis, dezvoltatorii, solvabilii, se declara faliti si cer protectie de la Stat contra ANAF, contra furnizorilor si contra „partenerilor”, adica sute de pagubiti Nordis”. afirmă Cabinet Avocat Velicu Daniel. pe pagina sa de Facebook.

Este vorba despre un avocat specializat în dreptul proprietăţii, in opinia caruia nu exista suficiente legi in tara asta, ca sa reglementeze „amploarea escrocheriei Nordis”.

Avocatul face referire si la Laura Vicol, sustinad, printre altele, ca si-a dat demisia din Parlament, ca sa redacteze acte procesuale in dosarele Nordis.

DNA a dispus in aprilie 2016 trimiterea in judecata a avocatei Laura Vicol din pentru favorizare a faptuitorului Alina Bica, complicitate la exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.