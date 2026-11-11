VIDEO Doi roboți au picat testul angajării în China: Unul a fugit de la muncă, colegul lui stătea degeaba

Compania chineză de roboți AGIBOT a testat șase roboți umanoizi G2 într-un magazin operațional din Shanghai. Experimentul s-a derulat pe o perioadă de 24 de ore, între 2 și 3 noiembrie. Scopul a fost evaluarea sistemelor de inteligență artificială „întruchipată” (embodied AI) în medii reale. Peste două milioane de persoane au urmărit transmisiunea în direct a evenimentului.

Roboții umanoizi au executat o serie de operațiuni specifice unui magazin alimentar. Aceștia au preluat sarcinile de asistență pentru clienți, de verificare și reaprovizionare a rafturilor. Roboții au asigurat, de asemenea, prepararea cafelei, servirea alimentelor calde și curățarea meselor.

Bilanțul la finalul celor 24 de ore a indicat 1.730 de sarcini îndeplinite. Niciun android nu a scăpat produse pe jos în timpul manevrelor, deși doi roboți au fost suprasolicitați de sarcinile primite.

Două unități au eșuat la evaluarea finală

Doar patru roboți au trecut evaluarea de performanță. Dezvoltatorii au respins două unități pentru erori tehnice în fața situațiilor neprevăzute.

Un robot a întâlnit în calea sa un coș de gunoi supraîncărcat. Situația neașteptată l-a scos din ritm. Androidul a deviat de la ruta sa inițială, a părăsit complet perimetrul magazinului și nu a mai reluat activitatea de curățenie. Robotul a fugit, per se, de la muncă.

Al doilea robot respins a eșuat la raion. Mașinăria nu a reușit să distingă corect produsele necesare pentru reaprovizionarea rafturilor. Dezvoltatorii au catalogat comportamentul său drept „inactiv”. Softul celor două unități va suferi modificări importante, pe baza datelor colectate.

Limitări tehnologice

Raportul tehnic indică volumul exact de activitate derulat de unitățile funcționale. Ele au susținut 683 de interacțiuni cu clienții și au gestionat 369 de ridicări sau livrări de produse. Roboții au preparat 147 de cafele, au servit 126 de mic dejunuri și au efectuat 277 de operațiuni la raft, alături de 128 de curățări ale meselor.

Experimentul din Shanghai a închis oficial prezentarea tehnologiei AI WAVE a companiei AGIBOT. Concluzia evenimentului demonstrează dificultatea sistemelor autonome de a opera pe baza percepției vizuale în scenarii atipice, pentru care nu erau programați. Cu alte cuvinte, nu au putut raționa scenarii de ieșire din situațiile aparent uzuale pentru un magazin alimentar.

Videoclipul publicat de ShanghaiEye arată dificultățile cu care s-au confruntat roboții și cum au îndeplinit ceilalți patru sarcinile: