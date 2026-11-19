Președintele Nicușor Dan, prezent joi la Berlin, unde participă la summitul Coaliției de Voință (Coalition of the Willing), a declarat înaintea reuniunii că pacea dintre Rusia și Ucraina „nu pare aproape”.

„Dacă vreți, sunt două bucăți. Una pe situația curentă și solidaritate cu Ucraina și apoi negocierile de pace. Și aici este foarte important ca în cadrul acestor negocieri de pace să nu slăbim, să nu cedăm pe situația de securitate europeană. Adică să păstrăm o Europă puternică din punct de vedere defensiv și, de altă parte, să nu afectăm relația transatlantică între Europa și SUA.

Pentru pace trebuie să existe cele două părți care să și-o dorească. În momentul ăsta, eu nu văd Rusia să și-o dorească. Dar cred că e importantă presiunea, în special de sancțiuni economice pe Rusia, ca să ne apropiem de acea pace pe care toți o dorim. Nu vreau să fac pronosticuri, dar în acest moment pacea nu pare aproape”, a declarat președintele Nicușor Dan, înaintea Coaliției de Voință de la Berlin.

Nicușor Dan, față-n față cu emisarii lui Trump la Berlin

Președintele Nicușor Dan participă joi, 19 noiembrie, la Coaliția de Voință de la Berlin, la invitația primită de la cancelarul german Friedrich Merz. Inițial, premierul Luca Niculescu trebuia să vină în capitala Germaniei, însă, având în vedere prezența emisarilor președintelui Trump – Jared Kushner și Steve Witkoff –, președintele Nicușor Dan s-a răzgândit și a decis să fie el prezent.

Emisarii SUA au participat la o rundă de negocieri cu Rusia și Ucraina la Abu Dhabi, iar joi s-au văzut cu Vladimir Putin la Moscova.

România nu trimite reprezentant la masa negocierilor de pace pentru Ucraina

Uniunea Europeană și principalele puteri europene au ajuns la un acord la Dublin privind reprezentarea Europei la negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat, după summitul liderilor UE de la Dublin, că delegația europeană care participă la negocierile de pace alături de Statele Unite, Rusia și Ucraina va include reprezentanți din cinci state membre ale Coaliției de Voință, respectiv Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Polonia, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Consiliului UE. România nu avea un reprezentant național direct la aceste negocieri.

„Europa trebuie să vorbească cu o singură voce, clară și unită, în toate discuțiile care modelează viitorul Ucrainei și securitatea continentului nostru”, a spus Costa.

Kremlinul a declarat că Europa trebuie să demonstreze că este pregătită să contribuie la procesul de pace din Ucraina înainte de a se lua o decizie privind permiterea participării europenilor la negocieri, potrivit RTE.

Accentul reuniunii Coaliției de Voință de joi va fi pus pe coordonarea eforturilor diplomatice, garanțiile de securitate pentru Ucraina post-război și sprijinul financiar suplimentar.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este și el prezent la Berlin, la fel și secretarul general al NATO, Mark Rutte, și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În aceeași zi, Donald Trump s-a întâlnit în China cu președintele rus Vladimir Putin și cu președintele chinez Xi Jinping, în marja summitului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), iar Ucraina a fost unul dintre subiectele de pe agendă.