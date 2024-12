Cine este Horațiu Potra?

Horațiu Potra, care a fost prins de polițiști cu mașina plină de arme albe și pistoale, este cel care a dus foști militari români în Congo, ca să sprijine armata guvernamentală.

Horațiu Potra a fost acuzat de legături cu mercenarii ruși din Wagner. În România, Potra a avut și o condamnare cu suspendare pentru deținere ilegală de arme de foc. Horațiu Potra a fost ridicat de polițiști în noaptea de sâmbătă spre duminică împreună cu alte persoane. În ultimii 15 ani, numele său a apărut în spațiul public de mai multe ori.

În România, Potra s-a aflat în mijlocul mai multor scandaluri: DIICOT l-a reținut pentru afaceri cu droguri, a fost condamnat cu suspendare pentru că a format o grupare paramilitară, a fost implicat într-un scandal cu amenințări la adresa unui director din Romgaz, dar și pentru conflictul pe care l-a avut cu comisarul Traian Berbeceanu.

În ultimii doi ani, 12 avioane de aproximativ 180 de locuri au plecat de pe Aeroportul Sibiu spre Goma, capitala Republicii Congo. Acolo se desfășoară de mai mulți ani un război între Congo și Rwanda, susținut de rebeli din Congo, care luptă împotriva guvernului, scrie turnulsfatului.ro.

Un singur zbor costă aproximativ 250 de mii de euro, spun surse din domeniul aviației pentru Turnul Sfatului.

Este vorba de un contract pe care sibianul Horațiu Potra îl are cu guvernul din Congo, iar conform acestuia duce români, foști și actuali militari și polițiști, care antrenează soldați congolezi. Potra susține că sunt în Africa, în acest moment, aproximativ 1.200 de români, iar Sibiul a fost transformat într-o bază din care se pleacă și se vine spre această zonă de conflict.

Pe lângă aceste zboruri, Potra a organizat plecări din România, din București și Târgu Mureș, pentru alte 6 zboruri. La o medie de 250 de mii de euro, asta înseamnă în total aproximativ 4,5 milioane de euro.

”Acolo noi instruim congolezi care-și apără țara. Suntem bazați în același oraș unde este ONU (n.r. Organizația Națiunilor Unite) prezentă de 30 ani. Am avut până și reuniuni cu ONU în privința apărării orașului, ei ne-au invitat. Vorbim de ONU, care apără pacea, în lume. Contractul de instrucție a fost negociat, ceea ce include și transportul personalului”, a transmis pentru Turnul Sfatului, Horațiu Potra.

Citeste mai mult aici

Horațiu Potra a fost depistat în trafic în noaptea de duminică spre luni în comuna Mănești, din judetul Prahova.

La percheziția mașinilor au fost găsite mai multe arme albe, cuțite, macete, dar și cozi de topor. Acesta a fost dus la sediul IPJ duminică dimineață și audiat timp de o oră. Tot aici a fost adus și șoferul acestuia, care se afla la volanul mașinii în momentul în care poliția i-a oprit în trafic.

Întrebat unde mergea și ce voia să facă în Capitală, Horațiu Potra a spus: „Nu am voie să merg în Capitală?”

Acesta ar fi spus, de asemenea, că voia să meargă să voteze.

Doi dintre șoferii celor 7 mașini care au fost oprite în trafic au fost depistați pozitiv la substanțe interzise.

Alte persoane din mașinile care se îndreptau spre Capitală le-au spus polițiștilor că voiau să meargă să se distreze în centrul Vechi, în timp ce alte persoane au spus că voiau să meargă la un meci.

Potra. „Îmi asum CV-ul. Nu am făcut nimic ilegal”

”Toată lumea vorbește, toți au impresia că militarii, mercenarii sunt niște oameni fără educație sau așa mai departe și nu mă supără deloc. Din ce cauză? Pentru că această muncă o fac în domeniul securității de peste 30 de ani. Am reușit să dau de muncă la foarte mulți români. Aceste informații sunt niște speculații. Poate se face un pic legătura – în 2016-2017 am fost în Republica Centrafricană și am instruit garda prezidențială ca titlu honoriu, adică gratis, și în perioada aceea încă nu era Wagner ajuns. Imediat, pe la mijlocul lui 2017 au intrat. Poate unii fac legătura și spun că eram pe fișele de plată ale Wagner, dar n-am nicio legătură. N-am cunoscut niciodată pe nimeni din gruparea Wagenr. Nu neg, au fost niște postări pro ruse. Nu neapărat pro ruse, mai bine ar spune pro România. Nu văde de ce noi ca români ne-am implica în conflictul ruso-ucrainean”, declara Horațiu Potra la un post TV.