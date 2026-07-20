21 de plaje accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități

Acces la mare, la sport și la libertate. Pentru mii de persoane cu dizabilități, aceste lucruri au devenit realitate datorită unui proiect care schimbă, literalmente, geografia litoralului românesc. De zece ani, Ionuț Stancovici, președintele Asociației Caiac SMile, demonstrează că dizabilitatea nu trebuie să fie o barieră între oameni și natură.

În vara aceasta, Ionuț coordonează activitatea de pe 21 de plaje accesibilizate, inclusiv centrul de activități din Eforie Sud. Acolo beneficiarii pot practica sporturi nautice adaptate: înot, caiac, surf, schi nautic. Totul gratuit.

Pe fiecare dintre cele 21 de plaje există acum covor de acces întins peste nisip, scaun plutitor pentru intrarea în apă, dar și rampe montate la mal sau echipamente pentru sporturi nautice adaptate.

Totul pornește de la aceeași idee: accesul la natură nu trebuie să depindă de dizabilitate.

Pe drumuri de munte

Dar Ionuț nu face minuni doar la mare. El și echipa sa deschid și cărările muntelui. Pe 24–25 iulie, la Bucovina Ultra Rocks, o probă de 15 km devine accesibilă persoanelor cu nevoi speciale. Este continuarea firească a maratonului montan din Apuseni, desfășurat la începutul verii.

Pentru Ionuț, cursa are și o miză personală. El va concura alături de Mihnea, un tânăr de 18 ani din Iași, diagnosticat cu sindrom Lesch‑Nyhan. Această boală genetică rară este întâlnită la doar câteva sute de copii în lume.

Pe 29 august, urmează Oslea Run, pe traseele din Retezat și Vâlcan, cu alți beneficiari la start.

Şi începutul verii a însemnat o premieră notabilă. Cinci persoane cu dizabilități locomotorii și de vedere au participat la maratonul montan NO LIMITS ce a însumat un parcurs de 10 kilometri și peste 500 de metri diferență de nivel în munţii Apuseni. L-au parcurs Ioana Pleș, Alexandru Diaconu, Alex Tache, Daniel Briceag și Alex Benchea. În spatele cursei stau ani de pregătire și echipamente adaptate. Acestea sunt capabile să urce acolo unde un scaun rulant obișnuit nu ar avea nicio șansă. Pentru cei care au pornit pe traseu, miza nu a fost clasamentul. A fost faptul că un drum considerat închis a putut fi parcurs.