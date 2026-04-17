500 milioane de dolari pentru infrastructura de gaze naturale a României

România a obținut 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după o întâlnire la Washington cu omologul său american, Chris Wright, la care a participat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

De Mădălina Hodea - redactor
România a obținut o finanțare de 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Fondurile vor fi folosite pentru modernizarea și extinderea rețelei de transport gaze și pentru întărirea interconectărilor regionale. Investiția este justificată prin obiectivul de creștere a securității energetice și consolidare a rolului României ca hub regional de energie.

Banii vor fi direcționați către proiecte strategice din sectorul energetic, cu accent pe extinderea și modernizarea rețelei de transport gaze și consolidarea conectivității regionale. Finanțarea este parte dintr-un efort mai larg de investiții în infrastructură energetică. Totul în contextul în care România își consolidează rolul de hub regional pentru transportul gazelor în Europa Centrală și de Est.

Ministrul a subliniat că investițiile vizează creșterea securității energetice și reducerea dependenței de rute externe instabile. Investițiile vizează și valorificarea mai eficientă a resurselor interne și a coridoarelor de transport existente sau în dezvoltare.

Proiectele asociate includ modernizarea infrastructurii de transport. O altă componentă este și întărirea interconectărilor cu statele vecine. În plus se dorește susținerea marilor proiecte energetice regionale. Se dorește inclusiv cele legate de coridoarele de gaze din zona Mării Negre și Europa de Sud-Est.

1 comentariu

  1. nu au primit bani gratis de la UE pentru gaze ca i-au blocat „ecologistii” ONGisiti platiti de americani si se duc sa ia imprumut cu dobanda de la americani prin BM. tineti minte ca de vreo 10 ani facem si reactoare nucleare modulare cu americanii… hahahaha

