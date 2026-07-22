Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, 2 milioane de pasageri în 2026

Numărul pasagerilor înregistrați de Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a crescut sistematic, de la un an la altul.

„Estimăm că în 2045 vom avea 10 milioane de pasageri. La fel cum, împreună cu Consiliul Județean Cluj, în perioada 2006-2008, când aeroportul avea aproximativ 200.000 de pasageri, am pregătit infrastructura pentru 3 milioane de pasageri și ulterior am depășit acest prag, tot așa vom pregăti acum strategia pentru 10 milioane de pasageri” după cum a declarat David Ciceo, directorul Aeroportului „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, citat de Agepres.

13 destinații noi, pe Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj-Napoca

Consiliul Județean Cluj are ca prioritate dezvoltarea aeroportului. Mai mult, în acest an au fost introduse 13 destinații noi. De asemenea, au fost suplimentate și frecvențele de zbor pe mai multe rute.

Aceste măsuri contribuie activ la consolidarea traficului aerian.

„Cele două milioane de pasageri marcate astăzi la aeroportul clujean, sunt rezultatul unei strategii clare. Al investițiilor susținute și al deciziilor asumate. Consiliul Județean Cluj va continua să investească în extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj. Un aeroport puternic înseamnă o economie mai competitivă, investiții noi și oportunități pentru întreaga regiune. Nu ne propunem doar să ținem pasul cu dezvoltarea, ci să o anticipăm și să construim infrastructura de care Clujul va avea nevoie în următoarele decenii. Această performanță atinsă astăzi de Aeroportul Internațional Cluj, aparține în primul rând clujenilor și tuturor celor care aleg să călătorească de pe Aeroportul Internațional Cluj” susține Alin Tișe, președintele Consiliului Județean cluj.

Dezvoltare pe aeroportul din Cluj-Napoca

În paralel, Aeroportul Internațional Cluj derulează proiecte de investiții strategice în modernizarea infrastructurii și extinderea capacității operaționale, cu scopul de a susține ritmul de creștere și de a răspunde cerințelor unui trafic aerian tot mai complex. Prin aceste demersuri, Aeroportul Internațional Cluj își consolidează angajamentul de a rămâne un partener de încredere pentru parteneri, comunitatea locală și pasagerii săi.