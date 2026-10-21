Afacere imobiliară de 7 milioane de euro, anchetată la Iași. Aceleași apartamente ar fi fost promise de mai multe ori

Un dezvoltator imobiliar din Iași a fost dus la Poliție, după ce anchetatorii au descoperit că ar fi promis aceleași apartamente mai multor cumpărători. Faptele ar fi avut loc între 2023 și 2026, iar prejudiciul este estimat la șapte milioane de euro.

Potrivit primelor cercetări, mai multe apartamente și spații cu alte destinații dintr-un imobil din Iași ar fi făcut obiectul unor promisiuni repetate de vânzare. Anchetatorii suspectează că dezvoltatorul ar fi încheiat înțelegeri pentru aceleași proprietăți cu cel puțin doi cumpărători diferiți. Printre cei păgubiți s-ar afla atât persoane fizice, cât și persoane juridice, notează Profit.ro.

Un caz asemănător, anchetat în București. Prejudiciu de 16 milioane de lei

Cazul din Iași nu este unul izolat. În august 2026, procurorii și polițiștii au efectuat 19 percheziții într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor, care viza un complex rezidențial din Sectorul 5 al Capitalei. Ancheta a arătat că mai multe apartamente din complexul nefinalizat ar fi fost promise unor cumpărători diferiți. Aceștia nu ar fi cunoscut situația juridică a locuințelor și nici faptul că proprietățile fuseseră deja promise altor persoane.

În unele situații, clienții ar fi rămas fără banii plătiți drept avans, fără să primească locuințele pentru care semnaseră contractele.

Procurorii suspectează și că o parte dintre sumele încasate ar fi fost transferate prin conturile mai multor firme controlate de aceleași persoane. Banii ar fi fost ulterior retrași în numerar. Prejudiciul estimat în acest dosar ajunge la 16 milioane de lei.

Duplexuri vândute doar pe hârtie, în Brașov

O altă anchetă vizează mai multe persoane din județul Brașov, suspectate că ar fi promis spre vânzare aceleași duplexuri unor clienți diferiți, în perioada 2024-2026. Locuințele urmau să fie construite, însă lucrările nu au mai fost realizate, iar cumpărătorii nu au primit proprietățile promise. Până în prezent, anchetatorii au identificat zece persoane păgubite, prejudiciul fiind estimat la trei milioane de lei.

Cercetările vizează și modul în care ar fi fost folosiți aproximativ 500.000 de lei proveniți din aceste activități. Potrivit suspiciunilor, banii ar fi fost investiți în terenuri cumpărate pe numele altor persoane, pentru a le ascunde proveniența.

Proprietățile respective ar fi fost ulterior folosite în noi operațiuni imobiliare desfășurate după același mecanism. În cadrul anchetei din Brașov, polițiștii au anunțat că cinci persoane urmau să fie duse la audieri, după efectuarea perchezițiilor.