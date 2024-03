Agresiuni în serie ale beizadelei șefului Poliției sătmărene

După publicarea articolului ,,Rețeaua clientelară și precară a chestorului Despescu”, bazat pe o interpelare adresată ministrului de interne Cătălin Predoiu de către deputatul PSD, Daniel Ghiță, s-a găsit să sară (ca ars) în sprijinul chestorului Sorin Stan, șeful Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Satu Mare (menționat în intertitlul ,,Chestorul Stan, caz de manual”), ditamai avocatul Vlad Banculescu, ajuns pe căi cam întortocheate și întunecate decanul Baroului de Avocați Satu Mare.

Un avocat diletant și agramat

Fără minime verificări, fără argumente palpabile, acest intervenient afirmă ritos într-o postare pe Facebook nici mai mult nici mai puțin decât că: ,,Va spun eu ca ceea ce scrie despre comandantul politiei din Satu Mare este este neadevarat”. Scuzați cacofonia ,,cac”, lipsa prepoziției ,,se” și folosirea repetitivă a cuvântului ,,este”, deși nu pot să nu mă întreb cum a ajuns un asemenea agramat student la Drept, avocat și decan de barou. În replica sa, devoalează stupid și ce-l mână în luptă, respectiv faptul că este asociat cu soția chestorului Stan într-o societate de avocatură, care plătește chirie pentru spațiul în care funcționează, persiflând că a aflat din articol că asociata sa este proprietar al acestuia. Probabil că are probleme de vedere întrucât articolul nu conține termenii de proprietar sau de proprietate, făcând referire doar la dobândirea unui imobil valoros și ultracentral, în care soția chestorului Stan și-a amenajat cabinetul avocațial. Dacă ar avea minime cunoștințe de drept civil, ar trebui să știe că dobândirea unui imobil se poate realiza, nu numai prin obținerea proprietății, ci și prin închiriere, concesionare, dare în administrare sau dare în folosință. În cursul anului trecut, fiind chestionat de un jurnalist bucureștean în legătură cu acest imobil, chestorul Stan a răspuns că a fost cumpărat în condiții legale. Să nu știe cocoșul ce învârte găina? Sau preopinenții vor să ascundă că proprietarii imobilului sunt constrânși să accepte o chirie lunară de doar 800 de euro pentru un care experții imobiliari estimează o chirie lunară de minimum 2.000 de euro.

În final, juvenilul decan al baroului sătmărean conchide, plin de emfază, că articolul ,,este plin de minciuni” în partea despre Satu Mare, adică referitor la asociata sa și la soțul și fiul acesteia. Pentru aceste afirmații denigratoare, subsemnatul și deputatul Daniel Ghiță vom formula acțiune în răspundere civilă delictuală la Tribunalul București, urmând să-i solicităm decanului Baroului Satu Mare daune morale care să-i fie de învățătură de minte. Și, ca să nu mai vorbească și să scrie aiurea în tramvai, aducem astăzi detalii și dovezi în completarea celor publicate.

Ascensiune uluitoare de la șofer la șef de inspectorat

Sorin Stan a ajuns șef al IPJ Satu Mare și a fost avansat chestor de poliție cu sprijin politic și cu concursul omologului său din județul Bihor, chestorul Alin Hanis, căruia i-a fost subaltern, în calitate de adjunct, în scurta perioadă în care acesta a fost împuternicit interimar la comanda Poliției sătmărene. După ce Hanis a fost uns șef deplin al IPJ Bihor, cu concursul secretarului de stat Bogdan Despescu, cu care a fost coleg la Academia Națională de Poliție și a rămas de atunci în relații de prietenie, l-a ajutat pe Stan să fie împuternicit interimar, în 2017, la șefia IPJ Satu Mare. Conform surselor noastre, în 2018 a intervenit în favoarea sa la ministrul de interne Carmen Dan președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca (primărița orașului Negrești Oaș), iar Stan a câștigat concursul pentru funcția de șef al IPJ Satu Mare, după ce comisia de examinare a fost schimbată cu o zi înainte.

În 2019 a fost avansat la gradul profesional de chestor de poliție pentru merite de nimeni știute. O ascensiune uluitoare, pe parcursul a numai 20 de ani, de la un pârlit de șofer civil angajat cu pile la șef de inspectorat și la gradul de chestor. Așa cum am mai arătat, Sorin Stan și-a început cariera profesională ca ajutor de măcelar la Abatorul Satu Mare și nu a absolvit nici Academia de Poliție nici măcar o școală de subofițeri/agenți de poliție. A fost șofer, subofițer și ofițer în cadrul Serviciului de Poliție Economică, la care a ajuns șef, iar din această funcție a fost promovat adjunct al șefului IPJ. Cazul Stan demonstrează până unde a ajuns prostocrația în poliție. Această ascensiune rapidă și nemeritată, bazată pe trafic de influență, s-a repercutat negativ inclusiv asupra membrilor săi de familie. Soția sa s-a răstit la subalterni de-ai soțului pentru că nu au salutat-o, deși acești nu o cunoșteau. Iar fiul său are obiceiul să se laude în mediile frecventate că ,,În Satu Mare, Poliția sunt eu”.

Beizadea ultraviolentă și multirecidivistă

Așa cum am prezentat în articolul invocat. fiul chestorului Stan, Andrei, în vârstă de circa 20 de ani, student la Drept și practicant de arte marțiale, este considerat un pericol public în Satu Mare, agresând grav cel puțin patru persoane în ultimii ani. Ultima agresiune a comis-o în decembrie 2023, în perioada sărbătorilor de iarnă, într-un club de pe strada Drumul Careiului din Satu Mare, după ce un tânăr din comuna Medieșu Aurit, Răzvan Por, l-a călcat din greșeală pe un picior. Simțindu-se lezat în orgoliul de bătăuș în cușcă, beizadeaua chestorului Stan a luat un pahar de pe masă și l-a lovit cu acesta în cap, din spate, în mod laș, pe Răzvan Por, după care i-a tăiat și rupt pavilionul unei urechi. Apoi a fugit din club, cu ajutorul oamenilor de ordine, plecând cu un taxi de la locul faptei. Conform surselor noastre, poliția nu a efectuat nicio cercetare la locul faptei și nu a pomenit de eveniment în comunicatele de presă din perioada respectivă. iar înregistrările de pe camerele video din zonă au fost șterse de către firma de protecție și pază care le administrează. Coincidența face că patronul acestei firme este amic cu tatăl agresorului și că acesta este antrenat în lupte de contact de către ginerele acestui patron. Tînărul agresat a fost internat la Spitalul Județean unde a fost operat de urgență. După externare s-au deplasat la domiciliul său mama agresorului și șeful Secției 3 Poliție Rurală Satu Mare, comisarul șef Vasile Cheregi, care au făcut presiuni asupra victimei și familiei sale șă nu formuleze plângere penală. După multe presiuni, Răzvan Por a acceptat să nu depună plângere, primind suma de 17.000 de euro, din care și-a cumpărat un autoturism marca Audi.

Cu circa un an înainte, beizadeaua șefului IPJ a agresat grav, tot fără motiv și în mod laș, un jandarm din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Satu Mare, Armin Lieb, în timp ce acesta se afla în serviciu. Chestorul Stan a apelat la șefii jandarmului agresat, iar aceștia au făcut presiuni asupra sa să nu facă plângere penală. Victima a acceptat să tacă și să nu facă în schimbul sumei de 10.000 de euro. După tranzacție, a refuzat să mai vorbească despre evenimentul neplăcut din viața sa. Potrivit surselor, fiul chestorului Stan a mai agresat grav pe patronul unei cafenele de pe strada Cuza Vodă din Satu Mare, care era situată în apropierea sediului IPJ. În urma presiunilor exercitate asupra sa și a amenințărilor primite, acesta și-a închis afacerea și a plecat din Satu Mare. Am mai aflat că beizadeaua s-ar fi lăudat într-o frizerie din Satu Mare cum l-a bătut pe un alt tânăr, iar în frizerie se afla un frate de-al agresatului cu care a avut o altercație verbală.

Gașcă judiciară organizată

Oricum, cel puțin în cazul victimei Răzvan Por, Poliția și Parchetul aveau obligația să declanșeze urmărirea penală din oficiu, chiar dacă nu a depus plângere penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală gravă, având în vedere că a suferit o sluțire prin tăierea și ruperea pavilionului urechii, care necesită intervenții de reconstrucție prin chirurgie plastică, sau pentru tentativă de omor, în condițiile în care i-a fost cauzată la cap o plagă de intensitate adâncă, printr-o lovitură aplicată cu un instrument tăietor într-o zonă vitală. În plus, organele de urmărire penală aveau obligația să se sesizeze din oficiu și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea liniștii și ordinii publice. Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a ridicat cu întârziere înscrisurile și înregistrările de la Spitalul Județean și planează suspiciunea unei posibile mușamalizări a cazului întrucât prim-procurorul Marius Iancu este în relații de amiciție cu chestorul Sorin Stan, ambii având părinți originari din aceeași comună, Homoroade. După cum ați constatat, chestorul Stan și soția sa sunt în relații de prietenie și de afaceri cu decanul Baroului de Avocați Satu Mare, Vlad Banculescu. a cărui soție este președinta Judecătoriei Satu Mare.

La Satu Mare, șeful Poliției, șeful Parchetului, decanul Baroului și președinta Judecătoriei se află în aceeași gașcă, mirosind a justiție jumulită sau ciopârțită, a afacerism și tranzacționism judiciar. O să revenim cu afacerile judiciare și financiare ale acestui grup organizat. Oarecum paradoxal, în loc să-i apere pe cetățenii agresați sau abuzați, șeful avocaților îi apără pe șefii instituțiilor de represiune. Iar beizadeaua șefului Poliției este student la o facultate de drept din București și vrea să devină procuror. Vai și amar de victimele sale!