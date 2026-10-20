Ajutoare gratuite pentru vârstnici, copii și persoane cu dizabilități. Ce vor primi beneficiarii din rezervele de stat

Ministerul Muncii anunță distribuirea unor ajutoare umanitare gratuite pentru persoanele vulnerabile care beneficiază de servicii sociale. Pachetele vor conține alimente de bază, haine, încălțăminte, articole pentru dormit și produse de igienă personală. Valoarea produselor scoase din rezervele de stat se ridică la aproape 18,9 milioane de lei, fără TVA.

Măsura vizează persoanele cu dizabilități, copiii aflați în sistemul de protecție, vârstnicii și persoanele fără adăpost. Produsele vor fi distribuite prin intermediul serviciilor publice de asistență socială, potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ajutoarele au fost aprobate de Guvern prin Hotărârea nr. 806 din 9 octombrie 2026. Scopul măsurii este sprijinirea persoanelor vulnerabile, prevenirea excluziunii sociale și îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor care depind de serviciile sociale.

Ce vor conține pachetele cu ajutoare

Produsele alimentare care vor fi distribuite includ paste făinoase, mălai, zahăr, făină, orez, ulei rafinat de floarea-soarelui, gem de fructe și cașcaval. Pe lângă alimente, ajutoarele vor cuprinde articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Lista include treninguri, tricouri, articole de lenjerie, ciorapi, pelerine de ploaie, bocanci și cizme de cauciuc.

Pachetele vor include și produse necesare pentru amenajarea și întreținerea spațiului de dormit, precum paturi, saltele, pături, cearșafuri, perne și fețe de pernă. De asemenea, vor fi distribuite batiste și truse de igienă personală destinate copiilor, femeilor și bărbaților.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc să asigure accesul beneficiarilor la produse de bază, atât pentru alimentație, cât și pentru îmbrăcăminte, igienă și confortul zilnic.

Cum vor ajunge ajutoarele la beneficiari

Produsele vor fi scoase din rezervele de stat și predate Ministerului Muncii de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. Calendarul și modalitatea de predare vor fi stabilite printr-un protocol încheiat între cele două instituții.

Ulterior, ajutoarele vor fi trimise către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului din județe și din sectoarele municipiului București. Aceste instituții vor avea responsabilitatea de a distribui produsele către serviciile sociale care au beneficiari din categoriile vizate.

Transportul până la locurile de destinație va fi asigurat cu mijloacele puse la dispoziție de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

În cazul în care cantitățile primite depășesc necesarul unui anumit serviciu social, produsele rămase vor putea fi redistribuite către alte servicii sociale, în condițiile legii.

Câți bani alocă statul pentru ajutoare

Valoarea produselor acordate gratuit este de 18.872.200 de lei, fără TVA. Pentru reîntregirea stocurilor din rezervele de stat, diminuate în urma acestei măsuri, Guvernul a prevăzut fonduri de la bugetul de stat în limita sumei de 22.725.142 de lei, cu TVA inclus.