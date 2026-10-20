Al doilea cap de porc în doar trei zile, la adrese legate de Marius Lulea

Un nou incident care îl vizează pe Marius Lulea, fost prim-vicepreședinte AUR, a fost semnalat marți dimineață, 20 octombrie, în localitatea Tunari, din județul Ilfov. Un al doilea cap de porc a fost găsit la sediul unei firme la care acesta a fost acționar, la numai trei zile după ce un obiect similar a fost lăsat la poarta locuinței sale.

Potrivit informațiilor publicate de Antena 3 CNN, descoperirea a fost făcută în fața sediului firmei din Tunari. Noul incident vine în contextul unei anchete deja deschise după primul episod, pe care Marius Lulea l-a reclamat la Poliție și l-a descris drept o amenințare cu moartea. Autoritățile încearcă să stabilească cine se află în spatele acestor acțiuni și dacă cele două incidente au legătură între ele.

Primul cap de porc a fost lăsat la poarta casei

Primul incident a avut loc în weekend, când un cap de porc a fost găsit la intrarea în locuința lui Marius Lulea. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, o mașină neagră a oprit în fața porții, iar un bărbat a coborât de pe locul din dreapta și a lăsat obiectul înainte de a pleca.

Lulea a depus o plângere penală, iar în județul Ilfov a fost deschis un dosar pentru amenințare. Polițiștii încearcă să identifice atât persoana care a coborât din autoturism, cât și șoferul mașinii.

Fostul prim-vicepreședinte AUR a afirmat că interpretează gestul drept o amenințare cu moartea. În plângerea sa, acesta l-a indicat pe liderul AUR, George Simion, drept principal suspect, însă acuzația reprezintă suspiciunea lui Lulea și nu o concluzie a anchetatorilor.

George Simion respinge acuzațiile

George Simion a respins acuzațiile și a cerut ca autoritățile să desfășoare anchete rapide și să stabilească faptele pe baza probelor. Până în acest moment, informațiile publice nu indică stabilirea responsabilității pentru primul incident.

În cultura mafiotă, trimiterea unui cap de animal, porc sau cal, este un avertisment violent pentru cei considerați trădători. Sugerează că persoana vizată „a vorbit prea mult” sau a trădat interesele grupului . Un cap de porc este considerat un simbol al trădării, al lăcomiei și al pedepsei iminente pentru nerespectarea unui pact.