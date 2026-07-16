ANM anunță trei zile de caniculă și disconfort termic accentuat

Caniculă și disconfort termic

Între 16 iulie şi 18 iulie, ora 22.00, se va înregistra caniculă, disconfort termic şi nopţi tropicale, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).

Disconfortul termic va fi accentuat în regiunile vestice, sudice şi sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Va fi caniculă joi şi vineri în Crişana, Banat şi vestul Olteniei, iar sâmbătă în sudul Banatului şi vestul şi sudul Olteniei şi în jumătatea sudică a Munteniei.

Temperaturile maxime vor fi de 35…37 de grade, iar în vestul şi sudul ţării nopţile vor deveni tropicale.

Temperaturile minime vor fi în general cuprinse între de 20 și 21 de grade Celsius.

Între 16 iulie, ora 12 şi 18 iulie, ora 10.00, în judeţele Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare intră în vigoare un cod galen de caniculă şi disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar temperaturi maxime vor fi de 34 – 37 de grade, arată meteorologii.

Nopţile vor fi tropicale, iar temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 20 și 22 de grade Celsius.

Instabilitate atmosferică

Intervalul 16 iulie, ora 12 – 16 iulie, ora 22.00, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureş, estul şi sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul şi estul Olteniei şi sudul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, arată ANM.

Se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h) şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1…3 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantităţile de apă vor fi de 15…25 l/mp şi izolat de peste 30…50 l/mp.

Instabilitate atmosferică va fi însă pe arii restrânse şi în restul teritoriului.

Cod galben de instabilitate atmosferică

Pentru intervalul 17 iulie, ora 12 – 17 iulie, ora 21.00, intră în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, potrivit ANM.

Vor fi averse însemnate cantitativ, în nordul Olteniei, nordul şi nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei şi local în Munţii Apuseni.

Astfel, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică care se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi pe arii restrânse vijelii şi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni, potrivit meteorologilor.