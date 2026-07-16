ANM anunță trei zile de caniculă și disconfort termic accentuat

Potrivit meteorologilor, în acest interval, un val de căldură se va extinde şi se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice şi sud-estice.

Liliana Vornicu
ANM anunță trei zile de caniculă și disconfort termic accentuat

Potrivit meteorologilor, în acest interval, un val de căldură se va extinde şi se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice şi sud-estice.

Potrivit meteorologilor, joi și vineri canicula va afecta Crișana, Banat și vestul Olteniei, urmând ca sâmbătă aerul fierbinte să se extindă în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, dar și în jumătatea sudică a Munteniei. În aceste zone, valorile maxime vor urca până la 37 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni tropicale, cu minime care nu vor coborî sub 20-21 de grade.

Caniculă și disconfort termic

Între 16 iulie şi 18 iulie, ora 22.00, se va înregistra caniculă, disconfort termic şi nopţi tropicale, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).

Disconfortul termic va fi accentuat  în regiunile vestice, sudice şi sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Va fi caniculă joi şi vineri în Crişana, Banat şi vestul Olteniei, iar sâmbătă în sudul Banatului şi vestul şi sudul Olteniei şi în jumătatea sudică a Munteniei.

Temperaturile maxime vor fi de 35…37 de grade, iar în vestul şi sudul ţării nopţile vor deveni tropicale.

Temperaturile minime vor fi în general cuprinse între de 20 și 21 de grade Celsius.

Între 16 iulie, ora 12 şi 18 iulie, ora 10.00, în judeţele Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare intră în vigoare un cod galen de caniculă şi disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU)  va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar temperaturi maxime vor fi de 34 – 37 de grade, arată meteorologii.

Nopţile vor fi tropicale, iar temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 20 și 22 de grade Celsius.

Instabilitate atmosferică

Intervalul 16 iulie, ora 12 – 16 iulie, ora 22.00, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureş, estul şi sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul şi estul Olteniei şi sudul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, arată ANM.

Citește și: Extreme în iunie 2026: Căldură record în Europa de Vest, secetă severă și inundații masive

Se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h) şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1…3 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantităţile de apă vor fi de 15…25 l/mp şi izolat de peste 30…50 l/mp.

Instabilitate atmosferică va fi însă pe arii restrânse şi în restul teritoriului.

Cod galben de instabilitate atmosferică

Pentru intervalul 17 iulie, ora 12 – 17 iulie, ora 21.00, intră în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, potrivit ANM.

Vor fi averse însemnate cantitativ, în nordul Olteniei, nordul şi nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei şi local în Munţii Apuseni.

Astfel, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică care se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului  şi pe arii restrânse vijelii şi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni, potrivit meteorologilor.

 

 

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro