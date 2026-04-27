Șeful AUR George Simion a reacționat după ce partidul său a anunțat o moțiune de cenzură comună cu PSD pentru debarcarea lui Bolojan. Acesta a transmis că AUR va face orice pentru căderea lui Bolojan.

„Așa cum am promis alegătorilor, AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această coaliție care a adus sărăcie.

Decizia AUR este de a da jos Guvernul Bolojan. Vom iniția demersul alături de celelalte partide care vor semna. În momentul în care vom avea strânse minimum 233 de semnături, moțiunea va fi depusă. Dacă totul merge conform planului, pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea guvernului.”

Simion a vorbit repetat despre președintele Nicușor Dan și despre refuzul acestuia de a negocia cu AUR. În acest discurs, Simion a vorbit repetat despre un guvern PSD-AUR.

„România este condusă de partidul numărul 4. ND spune că partidele 1 și 2 nu pot guverna împreună. Trebuie respectat votul românilor. Dacă nu, trebuie să ajungem la alegeri.”

George Simion are ca obiectiv o guvernare care să asigure un scrutin „corect”.

„Orice guvernare care poate genera ulterior alegeri corecte este binevenită. Nu am avut alegeri corecte în 2025, ND nu și-a făcut datoria, nu a respectat obligațiile și nu a prezentat raportul privind anularea alegerilor. Nu pot interpreta afirmația lui că nu este de acord cu un guvern susținut de AUR decât ca o continuare a unei lovituri de stat.”

George Simion a susținut că Nicușor Dan pare acaparat de interesele de partid ale USR.

Simion: Pot spune categoric că 20 este mai mult decât 12 și că USR nu poate guverna

„Primul pas pentru a atinge obiectivele politice este să trecem moțiunea de cenzură. Vrem să vedem că toți se țin de cuvânt. Pot spune categoric că 20 este mai mult decât 12 și că USR nu poate guverna. Actuala guvernare nu mai beneficiază de o majoritate. Acest demers nu ar mai fi trebuit să fie necesar: guvernul trebuia să plece.

Am înțeles că cei din AUR sunt de treabă și nu mai sunt considerați extremiști, lucru care ne bucură. Poate ND a fost acaparat de interese de partid. El este la Cotroceni, nu eu, și a spus că refuză o numire dintr-o coaliție PSD–AUR. De ce spune asta și de ce încalcă Constituția, nu știu. Nu pot spune de ce ND pare că este „capturat” de o formațiune politică din România.”

Totodată, Simion nu crede că un guvern format în jurul actualei Coaliție ar funționa doar pentru că Bolojan este debarcat. „Nu cred că aceiași oameni pot produce un rezultat diferit, doar pentru că pleacă Bolojan.”

Șeful AUR repetă că USR guvernează România.

„Dacă nu vom avea alegeri anticipate, aritmetica parlamentară e PSD pe 1, AUR pe 2. Nu poți veni cu partidul de pe locul 4 și să-l lași să vândă fără susținerea populară. Dacă mergem la vot și USR va fi pe 1, să implementeze. Cât timp o parte mare din populație ne susține, trebuie să opresc vânzările.”

„Dânsul parcă era matematician”

George Simion a fost întrebat care dintre Petrișor Peiu și Dan Dungaciu ar fi mai potrivit pentru funcția de premier.

„Până nu trecem testul acestei moțiuni și vedem că de facto Coaliția nu mai există, nu ne putem lansa în astfel de speculații. Până nu-și retrage Nicușor Dan declarațiile antidemocratice, a spus două lucruri foarte grave, că nu va nominaliza un premier AUR-PSD și că nu va fi de acord cu un premier susținut de PSD din opoziție, nu pot să speculez. Moțiunea de cenzură e primul pas către anticipate corecte. Dar ne trebuie un guvern corect.”

Totodată, liderul AUR a susținut că grupul parlamentar PACE va susține moțiunea de cenzură inițiată de cele mai mari două partide din guvern.

„Noi am discutat cu toți actorii importanți din statul român. Toți în afară de unul: Nicușor Dan. Dânsul parcă era matematician, deci trebuie să înțeleagă aritmetica parlamentară. Dacă nu-l vrea nici pe Bolojan, nici pe AUR, Nicușor Dan are o problemă. Criza politică i-o atribui lui Nicușor Dan. Criza economică i-o atribui lui Nicușor Dan.”

Întrebat dacă cei care dau jos un guvern sunt gata să-și asume responsabilitatea de a numi un executiv nou, Simion a spus că AUR e gata să intre la conducere, cu condiția ca Nicușor Dan să fie și el deschis.

„Ne asumăm, cu condiția ca și de la Palatul Cotroceni să fie înțelegere și să renunțe ND la retorica lui. Asta e dorința oricărui partid democratic: să guverneze.”

George Simion a vorbit și despre derapajele sale la adresa lui Nicușor Dan. Acesta l-a numit „paraplegic” pe președinte. Simion a spus că o astfel de afecțiune nu ar împiedica un om să conducă statul. Totuși, acesta a spus că președintele are probleme „vizibile”.

„Nicușor Dan are niște probleme vizibile. (…) Dacă v-ați fi uitat la vizite, ați fi văzut aceste chestiuni, dar nu vreau să comentez mai mult pentru că vrem să dialogăm. Oricât aș vrea să fiu de amuzant, că pot, nu reprezintă asta o prioritate, ci depășirea crizei.