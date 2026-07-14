Atacantul Norvegiei, Erling Haaland, fenomen în Peru. Zeci de copii. botezați cu numele lui

Registrul Național de Identificare și Stare Civilă din Peru înregistrează creșteri ale numărului de copii ce poartă numele atacantului norvegian.

Mihai Dima
Atacantul Norvegiei, Erling Haaland, fenomen în Peru. Zeci de copii. botezați cu numele lui

Registrul Național de Identificare și Stare Civilă din Peru înregistrează creșteri ale numărului de copii ce poartă numele atacantului norvegian.

Datele instituției arată că 468 de familii din Peru poartă numele de familie Haaland, iar 91 de copii au fost înregistrați cu numele complet Erling Haaland.

Numărul înregistrărilor a crescut de la începutul lunii, când atacantul norvegian s-a făcut remarcat prin evoluțiile sale, arată Euronews.com.

Erling Haaland, fenomen în Peru

Iván Torres, purtătorul de cuvânt al Registrului Național de Identificare și Stare Civilă a declarat pentru un post peruan de televiziune faptul că fotbaliștii celebri influențează alegerea numelor pentru nou-născuți.

„Haaland este și peruan.” a spus acesta în glumă.

Afirmația sa nu face altceva decât să întărească ideea că fotbalistul norvegian se bucură de o mare popularitate, chiar dacă Norvegia și Peru nu au o conexiune puternică atunci când vine vorba despre fotbal.

Cine sunt favoriții tradiționali?

Totuși, cu doar 91 de nou-născuți care-i poartă numele Haaland nu a detronat jucătorii tradiționali.

Datele Registrului Civil arată că 3.402 peruani poartă numele lui Messi, în timp ce 292 sunt înregistrați cu numele complet, Lionel Messi.

Lider rămâne însă Neymar, cu 33.809 persoane care îi poartă numele. Cristiano Ronaldp are 1.185 de persoane care îi poartă numele, în timp ce tânărul fenomen spaniol Lamine Yamal a inspirat deja 1.241 de peruani să-i poarte numele.

Fotbaliștii, sursă de inspirație pentru părinți

Cifrele arată că fotbaliștii nu mai sunt demult văzuți ca simpli sportivi. Ei au devenit adevărate branduri culturale care influențează inclusiv viața de familie.

Marile turnee internaționale au lansat de-a lungul timpului tot felul de obiceiuri ciudate în alegerea numelor, dar puține competiții amplifică fenomenul precum Cupa Mondială: un gol memorabil sau o poveste care inspiră pot face ca un fotbalist să ajungă subiect de discuție în familii aflate la mii de kilometri distanță.

Cât despre Haaland, acesta a avut un debut istoric la Campionatul Mondial, marcând șapte goluri. El s-a aflat în luptă directă cu Messi și Mbappé pentru titlul de golgheter. Golurile sale au adus Norvegia până în sferturile Campionatului Mondial. Este cea mai impresionantă reușită a țării la o astfel de întrecere.

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4 comentarii

  3. Și la noi pe vremea când Benone Sinulescu făcea furori, o moldoveancă și-a botezat copilul… Benoni.

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  4. Mamaaa ! Sf.Haaland.Ah,sa nu uit: nu-l mai cititi Haland,ci un fel de Holan. (Google Translate).

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