AUR cere anticipate: ”Singura soluție de ieșire din criză”

Liderul senatorilor AUR îi transmite totodată un mesaj preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, despre care crede că ”trebuie să primească o lecţie simplă: orice decizie politică are consecinţe”.

„Singura modalitate de ieşire raţională şi democratică din această criză politică este organizarea de alegeri anticipate. Orice adult înţelege asta. Orice altă soluţie prelungeşte criza şi va îngropa economia şi prestigiul internaţional ale României”, a scris Peiu.

Acesta se întreabă „cum ar putea cineva cu mintea întreagă să creadă că o ţară cu problemele noastre poate să supravieţuiască cu o succesiune de guverne minoritare timp de doi ani şi jumătate?”

Un guvern minoritar

„Preşedintele Dan trebuie să priceapă un lucru cât se poate de simplu: nu poţi să arunci în aer democraţia dimineaţa şi să te aştepţi la validarea acestui lucru pe seară.

Nicuşor Dan a ajuns preşedinte în urma anularii alegerilor din 24 noiembrie 2024. Orice guvern minoritar numit de Nicuşor Dan că urmare a ignorării democraţiei parlamentare este validarea unui mod ticălos de a face politică, prin abuzul instituţiilor statului şi prin negocieri netransparente”, a mai scris Peiu.

„Atunci când a decis să respingă dreptul unui partid, precum AUR, de a participa la guvernare, Sorin Grindeanu trebuie să se aştepte ca AUR să îi refuze orice propunere, explică Peiu.

”Domnul Grindeanu trebuie sa primească o lecţie”

Nu poţi să anunţi public că excluzi AUR de la guvernare şi apoi să ceri, la adăpostul întunericului, voturi de la AUR”, mai spune liderul AUR.

AUR nu trebuie să dea niciun vot pentru PSD sau pentru Nicuşor Dan, mai spune Peiu, dar nici pentru PNL, USR sau UDMR, explică acesta.

Sorin Grindeanu a declarat, luni, despre alegerile anticipate, că este un scenariu pe care nu poate să-l excludă niciodată, este pe masă, iar dacă s-ar intra în acest scenariu, ar fi alegeri cândva în toamna acestui an.

Preşedintele Nicuşor Dan nu exclude, la rândul său, declanşarea alegerilor anticipate, însă acesta nu îşi doreşte în mod expres acest lucru și consideră că este un scenariu puţin probabil.

Ilie Bolojan a afirmat și el că alegerile anticipate pot reprezenta o soluţie.

La rândul său, Kelemen Hunor a afirmat, luni, că la consultările de la Palatul Cotroceni s-a discutat despre alegerile anticipate, iar Dominic Fritz a afirmat că sunt zero şanse să existe un nou guvern până la finalul lunii iulie. El a adăugat că o soluţie ar fi alegerile anticipate.