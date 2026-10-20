Avioane de luptă Typhoon, trimise de Marea Britanie în Arabia Saudită după atacurile Houthi

Avioanele de luptă britanice vor contribui la protejarea orașelor saudite, dar și a infrastructurii naționale critice, notează Agerpres.

Totodată, Marea Britanie trimite în Riad și un avion A400M al Forțelor Aeriene Regale. „Totul pentru a facilita transportul echipamentelor de apărare și va detașa consilieri militari britanici la Statul Major saudit”, potrivit mesajului transmis de autoritățile de la Londra.

Avioane de luptă Typhoon în Arabia Saudită

Într-o declarație oficială, Wes Streeting, ministrul britanic al Apărării, a criticat în termeni duri atacurile grupării Houthi asupra Arabiei Saudite.

„Atacurile neîncetate ale Houthi împotriva aliatului nostru, Arabia Saudită, sunt absolut josnice. Faptul că vizează în special aeroportul din Riad demonstrează până la ce extreme sunt dispuși să recurgă Houthi pentru a agrava situația din regiune”, a spus oficialul britanic.

Nu este primul ajutor pe care Londra îl oferă Riadului. Marea Britanie a decis să acorde Arabiei Saudite sprijin logistic, prin desfășurarea unor echipamente de apărare aeriană. Acestea sunt folosite împotriva atacurilor cu drone și rachete. De asemenea, în

Arabia Saudită au ajuns și avioane de realimentare în zbor pentru aeronavele saudite. Avioanele de luptă saudite sunt implicate în misiuni defensive împotriva acestor atacuri.

Atacuri zilnice ale grupării Houthi

Zilnic, Arabia Saudită este ținta atacurilor grupării Houthi, susținută de Iran. Vizate sunt aeroporturile, instalațiile energetice și obiectivele militare.

Recent, atacurile au ajuns la un grad ridicat de intensitate fără precedent, susțin experții militari din Riad.

În 10 octombrie, un atac aerian asupra aeroportului din Riad a provocat 13 morți și sute de răniți. Este cel mai grav incident de acest fel petrecut pe teritoriul saudit în ultimii 10 ani.