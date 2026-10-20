Avioane de luptă Typhoon, trimise de Marea Britanie în Arabia Saudită după atacurile Houthi

Marea Britanie a decis să ajute Arabia Saudită pentru a se proteja de atacurile grupării Houthi.

Mihai Dima
Avioane de luptă Typhoon, trimise de Marea Britanie în Arabia Saudită după atacurile Houthi

Avioane de luptă Typhoon vor fi desfășurate în Arabia Saudită FOTO Facebook.com

Marea Britanie a decis să ajute Arabia Saudită pentru a se proteja de atacurile grupării Houthi.

Avioane de luptă Typhoon vor fi desfășurate de Marea Britanie în Arabia Saudită, în încercarea țării de a iniția o acțiune defensivă împotriva grupării Houthi.

Avioanele de luptă britanice vor contribui la protejarea orașelor saudite, dar și a infrastructurii naționale critice, notează Agerpres.

Totodată, Marea Britanie trimite în Riad și un avion A400M al Forțelor Aeriene Regale. „Totul pentru a facilita transportul echipamentelor de apărare și va detașa consilieri militari britanici la Statul Major saudit”, potrivit mesajului transmis de autoritățile de la Londra.

Avioane de luptă Typhoon în Arabia Saudită

Într-o declarație oficială, Wes Streeting, ministrul britanic al Apărării, a criticat în termeni duri atacurile grupării Houthi asupra Arabiei Saudite.

„Atacurile neîncetate ale Houthi împotriva aliatului nostru, Arabia Saudită, sunt absolut josnice. Faptul că vizează în special aeroportul din Riad demonstrează până la ce extreme sunt dispuși să recurgă Houthi pentru a agrava situația din regiune”, a spus oficialul britanic.

Nu este primul ajutor pe care Londra îl oferă Riadului. Marea Britanie a decis să acorde Arabiei Saudite sprijin logistic, prin desfășurarea unor echipamente de apărare aeriană. Acestea sunt folosite împotriva atacurilor cu drone și rachete. De asemenea, în

Arabia Saudită au ajuns și avioane de realimentare în zbor pentru aeronavele saudite. Avioanele de luptă saudite sunt implicate în misiuni defensive împotriva acestor atacuri.

Atacuri zilnice ale grupării Houthi

Zilnic, Arabia Saudită este ținta atacurilor grupării Houthi, susținută de Iran. Vizate sunt aeroporturile, instalațiile energetice și obiectivele militare.

Recent, atacurile au ajuns la un grad ridicat de intensitate fără precedent, susțin experții militari din Riad.

În 10 octombrie, un atac aerian asupra aeroportului din Riad a provocat 13 morți și sute de răniți. Este cel mai grav incident de acest fel petrecut pe teritoriul saudit în ultimii 10 ani.

Citiți și: Ofensiva Houthi forțează Riadul să ceară rachete interceptoare. Cum răspunde comunitatea internațională blocajului aerian din Arabia Saudită. Donald Trump analizează posibilitatea unei intervenții militare directe, în timp ce Arabia Saudită se confruntă cu epuizarea stocurilor de rachete interceptoare

 

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro