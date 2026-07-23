Avioane F-16 și un elicopter militar ridicate de urgență după detectarea unor semnale radar suspecte la Sulina

Sistemul de securitate aeriană al României a fost activat la nivel maxim joi la prânz, în urma unui incident înregistrat la granița estică a țării. Ministerul Apărării Naționale a raportat detectarea unor semnale radar neobișnuite în zona localității Sulina din județul Tulcea, situație care a impus ridicarea de urgență a aparatelor de zbor militare de la sol și avertizarea imediată a populației civile din regiune prin intermediul sistemului RO-Alert.

Reacție rapidă a Forțelor Aeriene și măsuri de avertizare

Potrivit informării oficiale transmise de MApN, sistemul de supraveghere radar a captat semnale intermitente la Est de Sulina, la ora 12:02. Procedurile de securitate au fost declanșate instantaneu. Centrul Național Militar de Comandă a luat legătura cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, solicitând instituirea măsurilor de alertare a cetățenilor. Astfel, la scurt timp, mai precis la ora 12:17, locuitorii din județul Tulcea au primit un mesaj de avertizare pe telefoanele mobile, conform comunicatului MApN.

În paralel cu avertizarea populației, Forțele Aeriene Române au trimis în zonă două aeronave de vânătoare F-16, staționate la Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană sub comandă NATO. Acestea au decolat la ora 12:24, fiind urmate la ora 12:36 de un elicopter de atac PUMA SOCAT, trimis pentru a asigura un nivel suplimentar de cercetare a spațiului aerian.

Alarma s-a dovedit nefondată și a fost anulată de autorități

Odată ajunse în sectorul estic al localității Sulina, echipajele militare au executat misiuni specifice de survolare și căutare a potențialei amenințări. În ciuda semnalelor inițiale declanșate de radarele de la sol, piloții aeronavelor F-16 și ai elicopterului nu au reușit să detecteze nicio aeronavă sau dronă neautorizată. Spațiul aerian a fost verificat cu atenție, lipsa oricărui obiect suspect fiind confirmată atât pe cale vizuală, cât și prin intermediul instrumentelor și radarelor de bord ale aparatelor de luptă.

În aceste condiții, alerta aeriană a fost declarată încheiată oficial la ora 13:29. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au dat asigurări că monitorizează în permanență situația din spațiul aerian național și mențin o legătură strânsă cu structurile aliate NATO, informându-le în timp real despre orice tip de eveniment care ar putea pune în pericol securitatea granițelor.

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