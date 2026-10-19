Audierea ministrului delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru, trebuia să înceapă la ora 15, imediat după audierea ministrului propus pentru Economie, Daniel Zamfir. Deși audierea lui Zamfir a trecut puțin peste program, Bogdan Dumitru nu a reușit să ajungă în sală la 15:20, când parlamentarii au reintrat în ședință.

Update: Bogdan Dumitru a explicat la conferința de după audieri motivul întârzierii.

„Am stat și m-am gândit cum să-mi fac o intrare (nr. râde). Nu… A fost o mică desincronizare, așteptam într-o camera, credeam că audierea domnului Zamfir întârzie, așteptam să fiu sunat și ceva s-a întâmplat. Dar nu a fost sper o mare problem, le cer încă o dată scuze colegilor că au trebuit să aștepte, dar înțeleg că au avut discuții amuzante…”

Știrea inițială: „S-a pierdut candidatul”, a exclamat un parlamentar din ședință, după ce încercarea președintelui de comisie de a porni ședința a fost blocată de o problemă fundamentală: candidatul lipsea.

Radu Mihaiu, parlamentar USR, s-a arătat foarte deranjat de absența ministrului propus. În acest sens, Radu Mihaiu a cerut ca parlamentarii să părăsească ședința dacă la 15:30 candidatul nu apare. Președintele ședinței a refuzat propunerea, spunând că programul prevede ora 16 pentru finalizarea audierii. Mihaiu a făcut astfel apel la parlamentarii USR să părăsească sala în cazul în care Dumitru nu apare până la și jumătate.

De acolo, a pornit un val de miștouri la adresa candidatului Bogdan Dumitru. „Să-l căutăm în online, că el e cu digitalul”, a exclamat un ales, stârnind râsetele în sală.

„Serios acum, are cineva telefonul acestui om, să aflăm dacă așteptăm degeaba”, întreabă o altă parlamentară, care este completată rapid de un coleg. „Întrebarea este dacă există acest om”, a spus alesul.

Chiar la 15:30, când expira ultimatumul stabilit de USR, Bogdan Dumitru a intrat în sală. „Aveți un motiv pertinent pentru întârziere?”, a fost întrebat candidatul de președintele ședinței.

„Îmi cer scuze, a fost extrem de dificil să intru în clădire…”, a început Bogdan Dumitru să explice, dar a fost întrerupt de președintele comisiei. „Probleme logistice, am înțeles.”

Bogdan Dumitru, cercetător-șef în cadrul companiei românești BitDefender, va fi ministru delegat pentru Comunicații și AI. Va ajunge în funcție dacă trece de votul de încredere din Parlament.

„Mi-am petrecut ultimii 25 de ani dezvoltând tehnologiile de bază ale uneia dintre cele mai avansate suite de securitate din lume. Pe parcursul carierei mele la Bitdefender, am fost coautor al mai multor brevete și am creat tehnologii inovatoare care formează astăzi piatra de temelie a unui produs ce protejează peste 500 de milioane de utilizatori din întreaga lume.

De asemenea, sunt consilier și investitor de tip angel în startup-uri tehnologice din România”. Acesta este textul scris de Bogdan Dumitru în descrierea contului său de Linkedin.