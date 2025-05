Bolojan a luat act de demisia lui Ciolacu

S-a terminat pentru Ciolacu. Președintele interimar Ilie Bolojan a luat act de demisia din funcția de Prim-ministru al Guvernului României, depusă în această seară de Marcel Ciolacu, anunță Administrația Prezidențială.

‘Președintele a luat act de demisia din funcția de prim-ministru al Guvernului României, depusă în această seară de Marcel Ciolacu. Un premier interimar va fi desemnat în prima parte a zilei de mâine’, a transmis Administrația Prezidențială, după întrevederea celor doi.

Consiliul Politic Național al PSD a decis, luni, ieșirea partidului din coaliția de guvernare și faptul că Marcel Ciolacu va demisiona din funcția de premier.

‘Coaliția de guvernare nu are o legitimitate, cel puțin în această componență. Am propus colegilor mei ieșirea din coaliție, ceea ce duce la demisia mea din funcția de prim-ministru, lucru pe care o să îl fac după întâlnirea cu dumneavoastră. Am luat decizia că miniștrii PSD rămân să discute cu reprezentanții PNL, UDMR și cum se hotărăște așa se face (în privința interimatului miniștrilor – n.r.)’, a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu, la sediul central al partidului.

În perioada interimatului, până la depunerea jurământului de către membrii noului guvern, executivul poate să emită numai acte cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi.

În această perioadă, Guvernul nu poate să emită ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege, mai prevede Codul administrativ.