UPDATE: Avocatul Toni Neacșu a scris pe Facebook că nu se va întâmpla nimic cu contractele SAFE.

„Ordonanța SAFE nu e legea SAFE. Am tot spus-o. Nu se va întâmpla nimic, contractele sunt semnate in baza altei legislații. E prima oară când CCR constată un conflict juridic încheiat, care si-a produs efectele de mult. In aceasta procedura CCR nu constată neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe, ci doar indică ce trebuie făcut pentru a înlătura un conflict intre 2 autorități publice.

Se va întâmpla doar ce spune CCR în hotărâre că trebuie făcut, deși cred că mai degrabă nimic, pentru că acel conflict juridic de natură constituţională oricum nu mai există.

Decizia CCR confirmă altceva: Guvernul Bolojan încă din prima zi de interimat, 5 mai, a acționat neconstituțional, încălcându-și flagrant limitele competențelor. Ceea ce a făcut permanent după aceea, până la învestirea Guvernului Niculescu”, a scris acesta.

Știrea inițială

Ordonanța de urgență vizată a fost adoptată pe 4 mai, cu o zi înainte de moțiunea de cenzură. În varianta publicată în transparență decizională înainte de ședința din 4 mai, proiectul cuprindea două articole. Acestea, potrivit Executivului, creau cadrul legal pentru investiții rapide în industria de apărare, în contextul SAFE.

Doar că în timpul ședinței, Executivul a suplimentat proiectul cu alte 12 puncte care cuprind și alte tipuri de reglementări, precum concesii în ceea ce privește antrepozitele fiscale din industria vinului. Ulterior, Guvernul a cerut aviz din partea Consiliului Legislativ, așa cum este obligat, iar pe data de 8 mai, la trei zile după demiterea executivului, a luat act de acest aviz în ședința de guvern.

PSD reclamă faptul că nu exista nicio urgență pentru aceste 12 puncte și că ordonanța a fost adoptată, de fapt, după moțiunea de cenzură, când guvernul nu mai avea acest drept.

„A existat o ordonanţă de urgenţă, înainte discutată, dar nu aprobată, fiindcă n-avea avizul de la Consiliul Legislativ, înainte de moţiunea de cenzură. Între timp, a apărut avizul de la Consiliul Legislativ, doar că, pe bandă s-au adăugat foarte multe lucruri care n-apăreau în formă iniţială. Ce să vezi?

S-au adăugat lucruri despre crame de vinuri, despre reţele de gaz prin Bihor, despre tot felul de lucruri, vreo 11 puncte, care fac parte din această ordonanţă şi au fost adăugate la ordonanţa SAFE şi care n-au avut aviz de la Consiliul Legislativ. Mai mult decât atât, parte din aceste amendamente citite pe bandă fac obiectul unor legi care se află pe circuit parlamentar, ceea ce este împotriva Constituţiei, să dai ordonanţe de acest tip. Şi atunci, au apărut aceste elemente care mă fac să fac această sesizare”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.