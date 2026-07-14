Poziția Bulgariei. Diplomație în loc de escaladare militară

„Nu cred că locul Bulgariei este în Coaliția de Voință. Nu facem parte dintr-o coaliție care face presiuni pentru continuarea ajutorului financiar și militar către Ucraina”, a precizat Rumen Radev într-un interviu pentru bTV, transmis și pe pagina oficială de Facebook a Consiliului de Miniștri.

Prim-ministrul bulgar a argumentat că soluționarea conflictului nu ar trebui să se bazeze pe prelungirea acestuia prin mijloace militare, ci pe „eforturi diplomatice puternice” menite să oprească escaladarea. În ceea ce privește inițiativele de securitate colectivă, precum noua „coaliție anti-rachetă” lansată la Paris, Radev a precizat că deciziile care afectează securitatea Bulgariei trebuie luate în formatele consacrate, respectiv în cadrul Uniunii Europene și al NATO, unde țara sa are un rol activ și o voce cu greutate.

„Apărarea interesului național” în cadrul UE

Radev a abordat și tema recentului pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei, subliniind că Bulgaria a adoptat o linie mult mai fermă pentru protejarea propriilor interese. Sofia a amenințat cu veto-ul întregului pachet dacă anumite persoane, a căror activitate este esențială pentru funcționarea unor infrastructuri critice bulgare – precum Metroul din Sofia – nu ar fi fost eliminate de pe listele de sancțiuni. „Pentru prima dată, Bulgaria și-a apărat deschis interesul național și a fost respectată pentru acest lucru”, a declarat premierul, făcând referire și la obiecțiile privind includerea Patriarhului Kirill și a lui Vagit Alekperov pe listele de sancțiuni, notează bta.bg.

Premierul a criticat, de asemenea, eficiența măsurilor economice luate până acum împotriva Moscovei. „Când impunem al 21-lea pachet de sancțiuni, trebuie să ne întrebăm de ce am ajuns în acest punct și ce s-a ales de precedentele 20. Clar nu își ating scopul”, a adăugat Radev, pledând pentru o regândire a acestor măsuri astfel încât să nu afecteze negativ țările care le impun.

Simbolism și tradiție la Paris

În pofida diferențelor de opinie privind ajutorul pentru Ucraina, Rumen Radev a participat la ceremoniile de Ziua Națională a Franței de la Paris, marcând astfel relațiile bilaterale solide. Acesta i-a mulțumit președintelui Macron pentru invitația la parada militară, descriind evenimentul drept un „simbol al dorinței umanității pentru libertate și democrație”. Participarea militarilor bulgari la paradă a fost catalogată de oficial drept o tradiție ce confirmă colaborarea strânsă între cele două state în numeroase sectoare de activitate.

Context. O strategie de negociere atipică în cadrul european

Această distanțare a Sofiei de inițiativele militare ale „Coaliției de Voință” vine într-un moment în care unitatea europeană este testată de viziuni diferite asupra gestionării războiului din Ucraina. În timp ce majoritatea aliaților NATO și UE optează pentru o susținere activă și directă a Kievului, guvernul de la Sofia a ales să își rezerve o poziție de mediator, punând accent pe riscurile escaladării și pe protejarea activelor economice interne. Această abordare, pe care Radev o numește „apărarea interesului național”, a atras atenția partenerilor occidentali, subliniind dificultatea Bruxelles-ului de a menține un front comun în fața Moscovei atunci când obiectivele politice și economice ale statelor membre încep să divergă semnificativ.

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