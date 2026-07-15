Bryan Johnson, americanul care a cheltuit o avere pentru a încetini îmbătrânirea, suferă de o boală rară VIDEO

Bryan Johnson este un antreprenor american cunoscut pentru proiectul său de longevitate, în care investește aproximativ un milion de dolari anual pentru a încerca să încetinească procesul de îmbătrânire. Recent, el a anunțat că a fost diagnosticat cu gastrită autoimună, o boală cronică în care sistemul imunitar atacă propriile celule ale stomacului. Afecțiunea este considerată incurabilă în prezent, iar tratamentul se concentrează pe controlul simptomelor și prevenirea complicațiilor, scrie Adevărul.

Johnson a explicat că a descoperit boala în urma unor investigații complexe efectuate după ani întregi în care analizele sale indicau un nivel foarte scăzut al feritinei, proteina responsabilă cu stocarea fierului în organism. Timp de aproximativ 11 ani, medicii nu au reușit să identifice cauza acestei probleme. În cele din urmă, analizele au evidențiat prezența anticorpilor specifici gastritei autoimune, iar diagnosticul a fost confirmat prin biopsie gastrică.



Boala poate provoca deficiențe severe de fier și vitamina B12, anemie, dureri abdominale, greață, lipsa poftei de mâncare și, în unele cazuri, poate crește riscul de cancer gastric. Johnson suferă încă din tinerețe și de hipotiroidism, o altă boală autoimună, iar medicii consideră că aceste afecțiuni apar frecvent împreună.

Antreprenorul a declarat că nu intenționează să renunțe la proiectul său dedicat longevității. Dimpotrivă, spune că diagnosticul îl motivează să caute noi soluții medicale. El și echipa sa vor monitoriza permanent biomarkerii organismului și vor folosi tehnologii moderne, inclusiv inteligența artificială și analiza genomică, pentru a încerca dezvoltarea unor tratamente personalizate. Potrivit lui Johnson, medicina actuală se limitează la gestionarea bolii, însă el speră că cercetarea și noile tehnologii vor putea schimba această situație în viitor.

Bryan Johnson a devenit celebru în întreaga lume

Bryan Johnson a devenit celebru în întreaga lume datorită experimentelor sale neobișnuite împotriva îmbătrânirii, prezentate și în documentarul Netflix Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever. Programul său include o dietă foarte strictă, exerciții fizice zilnice, monitorizare medicală continuă și numeroase proceduri experimentale. Deși noul diagnostic reprezintă o provocare serioasă, Johnson afirmă că va continua să investească în cercetare și în propriul program de sănătate, sperând că descoperirile sale vor contribui și la dezvoltarea unor tratamente pentru alte persoane care suferă de aceeași afecțiune.